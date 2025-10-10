Latvijas vēstnieks Ukrainā: “Mums nav jākrīt izmisumā” 1
Andrejs Pildegovičs, Latvijas vēstnieks Ukrainā, viesojoties TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum”, atzina, ka Ukrainā skaidri jūtama vēlme pēc ciešākas integrācijas ar Rietumiem un lielākas drošības garantijām no Eiropas un NATO puses.
Kāda ir Ukrainas attieksme pret Eiropu, pret Baltijas valstīm, kas piedzīvojušas hibrīdkara situācijas, nereaģē uz uzbrukumiem ar tūlītēju, asu reakciju?
“Es domāju, ka mums nav jākrīt kaut kādās galējībās un nav arī pārmērīgi jākaisa pelni sev uz galvas,” sacīja Pildegovičs.
“Kas attiecas uz ukraiņiem, tad, protams, ukraiņi ļoti vēlas lielāku militāro industriju integrāciju. Protams, ukraiņi gribētu vēl lielāku, teiksim, sazobi gan ar Eiropas Savienību, gan ar NATO, gan ar visiem labas gribas koalīcijas spēlētājiem. Viņu aprēķins ir ļoti saprotams un skaidrs. Viņi ļoti labprāt redzētu arī, lai NATO vai Eiropas valstis sniegtu gaisa aizsardzību Ukrainai.”
Vēstnieks norādīja, ka ukraiņiem arī ir ko piedāvāt: “Trīsarpus gadu laikā viņi ir parādījuši, ka viņiem ir tehnoloģijas, viņi ir ieinteresēti. Bet nākamie soļi prasa politiskus lēmumus, prasa arī ieguldījumus. Domāju, ka viņi arī prasa vēl lielāku savstarpēju uzticību.” Pildegovičs gan uzsvēra, ka process šajā virzienā notiek.
Tāpat vēstnieks pauda: “Mums nav jākrīt izmisumā. Par NATO spējām mēs esam pārliecināti, par NATO procedūrām arī. Mēs redzam, ka NATO valstu kodols ir rīcībspējīgs.
Nav tā, ka tikai mēs palīdzam ukraiņiem – mēs arī paši varam daudz ko mācīties no viņiem. Tas attiecas gan uz civilo aizsardzību, gan uz militārajām lietām.”
