Horoskopi 15. janvārim. Nebaidies būt tiešs
Auns
Šodien tev ļoti noderēs spēja domāt praktiski un rīkoties ar vēsu prātu. Ir īstais brīdis, lai satiktos ar kolēģiem, sadarbības partneriem un uzsāktu jaunas idejas vai projektus – dari to ar pārliecību! Dienas otrajā pusē vari mierīgu sirdi nodoties iepirkumiem. Zvaigznes šodien vada tevi pareizajā virzienā – atradīsi meklēto un saglabāsi līdzsvaru starp vēlmēm un iespējām.
Vērsis
Tava spēja saglabāt mieru un pielāgoties dažādām situācijām šodien būs zelta vērtē. Ikdienišķi darbi ritēs gludi, bet attiecību jomā, īpaši romantiskajā, labāk piebremzē. Ieklausies savā intuīcijā, nevis ļaujies mirkļa iegribām. Sirdsbalsij šodien būs daudz ko teikt, tikai ieklausies!
Dvīņi
Tu būsi informācijas virpulī, bet nesteidzies ar secinājumiem! Atrodi brīdi klusumam, pārdomām un tikai tad pieņem svarīgus lēmumus. Praktiski darbi, piemēram, rēķinu sakārtošana, šodien ritēs raiti – it īpaši, ja kaut kas bijis atlikts vai piemirsts. Sakārtojot ārējo, sakārtosi arī iekšējo.
Vēzis
Šī diena tev nes veiksmi, izmanto to maksimāli! Īpaši piemērots brīdis, lai sakārtotu finanšu jautājumus, samaksātu rēķinus, iepirktos ar prātu un domātu par nākotni. Ja esi nolēmis aizņemties vai atbalstīt kādu finansiāli, šodien tam ir piemērots brīdis – viss var noritēt vēl veiksmīgāk, nekā biji cerējis.
Lauva
Šodien no tevis tiks prasīta disciplīna un uzticamība – gan sev, gan citiem. Rūpīgi pieej finanšu jautājumiem un nebaidies uzņemties iniciatīvu jaunā projektā. Tas var nest tev izaugsmi un pavērt durvis karjerā. Rīkojies droši un ar pašcieņu, šī attieksme tev piestāv visvairāk.
Jaunava
Zvaigznes tev sūta īpaši labvēlīgu enerģiju. Viss, kas saistīts ar kontaktiem, cilvēkiem, komunikāciju, šodien nāks viegli. Īpaši veiksmīgs brīdis, ja plāno ceļojumu vai kārto dokumentus. Apvieno noderīgo ar patīkamo – šodien viss izdosies veiksmīgi.
Svari
15. janvārī tev lieliski noderēs spēja domāt praktiski. Vērs savu uzmanību uz lietām, kas sniedz vērtību ilgtermiņā: izvēlies pirkumus, kas kalpos, plāno finanses vai apsver nākotnes ieguldījumus. Šī ir piemērota diena, lai papētītu tirgus situāciju, aprunātos ar bankas pārstāvi vai pat noslēgtu kādu nozīmīgu darījumu. Saglabā skaidru galvu! Emocijas šodien, lai paliek otrajā plānā. Tu ļoti labi zini, ko dari.
Skorpions
Šodien pastāv risks iestrēgt sīkumos un palaist garām ko daudz nozīmīgāku! Koncentrējies uz lielo bildi. Izmanto dienu, lai sakārtotu attiecības ar kolēģiem, izrunātu svarīgas tēmas, kas ilgi atliktas. Sarunas šodien var būt produktīvas un dziedinošas. Nebaidies būt tiešs.
Strēlnieks
Ja jūti, ka šodien nav tava darba diena – nekas traks. Uztici ikdienišķos darbus tiem, kas var palīdzēt, un pats pievērsies sev. Labs brīdis, lai pievērstos ķermenim: veselībai, labsajūtai un atpūtai. Baseins, pirts, masāža vai vienkārši pastaiga svaigā gaisā. Dari to, kas tev ļauj atgūt spēkus.
Mežāzis
Tev šodien ir fokusēts prāts un skaidra domāšana – izmanto to! Viss, kas saistīts ar dokumentiem, aprēķiniem, struktūrām un plāniem, ies no rokas. Šī ir lieliska diena, lai paveiktu to, kas citiem šķiet sarežģīti. Tu vari salikt visu pa plauktiņiem un vēl paspēt citus iedvesmot.
Ūdensvīrs
Praktiski un materiāli jautājumi šodien būs uzmanības centrā. Pievērsies rēķiniem, līgumiem, dokumentiem. Bet neaizmirsti arī par saviem mīļajiem. Vakars piemērots sirsnīgām sarunām, kopīgai maltītei vai vienkārši patīkamam laikam kopā. Lielākais gandarījums šodien nāks no līdzsvara starp darbiem un attiecībām.
Zivis
Pat tu – sapņotāj, šodien jutīsi, ka loģika pārņem vadību. Un tas ir lieliski! Izmanto šo praktisko noskaņojumu, lai paveiktu visu, kas parasti paliek malā. Diena sniedz iespēju ieviest kārtību. Vakara gaitā iespējama iepazīšanās, kas atstāj spēcīgu iespaidu – ne tikai uz domām, bet arī uz sirdi.