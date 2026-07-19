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Zinātnieki atklājuši saudzīgu treniņu metodi, kas efektīvi sadedzina vēdera tauciņus 0

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LA.LV
7:45, 19. jūlijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Honkongas Universitātes pētnieki atklājuši, ka, lai uzlabotu fizisko formu un samazinātu ķermeņa tauku daudzumu, var nepietikt ar ierasto priekšstatu par biežiem treniņiem ik nedēļu. Jauns pētījums liecina, ka arī viens strukturēts treniņš nedēļā var dot līdzīgus rezultātus kā treniņi trīs reizes nedēļā – tā vismaz novērots ar cilvēkiem ar vidēju aptaukošanos.

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Pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Nature Communications”, rāda, ka

strauja intervāla staigāšana jeb “interval walking”, veikta tikai reizi nedēļā, var būt tikpat efektīva kā klasiskā pieeja ar trim treniņiem nedēļā.
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Abos gadījumos tika novērots ķermeņa tauku samazinājums un sirds-asinsvadu sistēmas darbības uzlabojumi.

Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem ar aizņemtu ikdienu, kuriem regulāri treniņi vairākas reizes nedēļā bieži ir grūti ieplānojami.

Pētnieki uzsver, ka aptaukošanās, īpaši tauku uzkrāšanās vēdera zonā, ir saistīta ar paaugstinātu risku sirds slimībām, vielmaiņas traucējumiem un agrīnu mirstību, tāpēc efektīvi, bet reāli ievērojami treniņu režīmi ir īpaši nozīmīgi.

Pētījumā piedalījās 315 pieaugušie ar centrālo aptaukošanos, kuri tika sadalīti trīs grupās – vieni veica intervāla treniņu reizi nedēļā, otri trīs reizes nedēļā, bet trešā grupa saņēma tikai veselības izglītojošas lekcijas. Abām treniņu grupām kopējais fizisko aktivitāšu laiks bija vienāds – 75 minūtes nedēļā, atšķīrās tikai tā sadalījums, vēstīts portālā Scitechdaily.com.

Rezultāti pēc 16 nedēļām parādīja, ka gan vienreizējā, gan trīsreizējā treniņu grupa sasniedza līdzīgu ķermeņa tauku samazinājumu.

Uzlabojās gan kopējā tauku masa, gan ķermeņa tauku procentuālais daudzums, gan arī vidukļa apkārtmērs. Tāpat abās grupās tika novērots būtisks kardiovaskulārās izturības uzlabojums salīdzinājumā ar kontroles grupu.

Intervāla treniņu būtība ir vienkārša – īsi intensīvas slodzes posmi mijas ar vieglākas slodzes atpūtas posmiem. Salīdzinājumā ar vienmērīgu, mērenu fizisko aktivitāti šāda metode tiek uzskatīta par efektīvāku veidu, kā samazināt gan vispārējo, gan iekšējo jeb viscerālo tauku daudzumu.

Lai gan līdz šim vadlīnijās biežāk tika ieteikts intervāla treniņus veikt trīs reizes nedēļā, jaunie dati liecina, ka

arī “nedēļas nogales sporta pieeja” arī var būt pietiekama, ja kopējais slodzes apjoms saglabājas līdzīgs.

Pētījuma vadītājs uzsver, ka būtiskākais ir nevis treniņu biežums, bet gan to regularitāte un kopējais apjoms. Cilvēkiem, kuriem ikdienā trūkst laika, vienreiz nedēļā veikts strukturēts intervāla treniņš var būt reālistiska un vienlaikus efektīva alternatīva.

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