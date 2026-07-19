Situācijas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma robežām, praksē mēdz būt sarežģītas, īpaši tad, ja īpašums mantots un robežas dabā ilgstoši ir uztvertas kā pašsaprotamas. Lauku īpašumos nereti robežu nosaka vecs žogs, grāvis, koku rinda vai cita dabā redzama zīme, tomēr šādi apstākļi ne vienmēr pilnībā sakrīt ar kadastra datos vai robežu dokumentos norādīto informāciju.
Tādejādi brīdī, kad, piemēram, kaimiņš apšauba līdzšinējo robežas novietojumu, jo mūsdienās katrs zemes centimetrs ir ko vērts, īpašniekam var rasties pamatots apjukums par to, kam ir taisnība – robežai uz zemes vai “papīros” norādītajam.
Ar šādu situāciju saskārusies arī mūsu lasītāja Lilita. Viņa vēstulē redakcijai raksta: “Vēlos lūgt skaidrojumu par situāciju saistībā ar mana īpašuma robežām un kadastra datiem. Pirms vairākiem gadiem mantoju lauku īpašumu, un līdz šim man nebija radušās nekādas problēmas. Taču nesen kaimiņš paziņoja, ka žogs starp mūsu īpašumiem, iespējams, neatrodas pareizajā vietā un ka pēc kadastra kartes daļa zemes, kuru visu laiku esam uzskatījuši par savu, varētu būt viņa teritorijā. Pārbaudot publiski pieejamo informāciju, redzu, ka kadastra kartē robežas tiešām izskatās citādi, nekā tās ir dabā. Tajā pašā laikā vecais žogs šajā vietā stāv jau ļoti sen, vēl no manu vecāku laikiem, un līdz šim neviens to nav apstrīdējis.
Esmu apjukusi, jo nesaprotu, kam šādā situācijā ir lielāks spēks – ierakstiem un robežām kadastra kartē vai faktiskajai situācijai dabā. Vēlētos saprast: ko man šādā gadījumā vajadzētu darīt vispirms? Vai jāpasūta robežu uzmērīšana, vai jāvēršas Valsts zemes dienestā, vai vispirms jācenšas vienoties ar kaimiņu? Un vai ir iespējams, ka kadastra dati laika gaitā ir bijuši neprecīzi vai vairs neatbilst faktiskajai situācijai?”
Tā kā nekustamā īpašuma “bums” nav rimies, un šī tēma varētu būt aktuāla arī citiem īpašniekiem, lūdzu skaidrojumu Valsts zemes dienestā.
Tikai mērnieks var izvērtēt apvidū esošu robežu atbilstību zemes robežu plāniem
Dienestā skaidro: “Kadastra karte ir digitāla pārskata karte, kas attēlo zeme vienību, būvju un citu objektu savstarpējo izvietojumu teritorijā. To veido, izmantojot dažādus datus, piemēram, objekta kadastrālās uzmērīšanas, izpildmērījumu plānu datus, kā arī citus kartogrāfiskos materiālus ar dažādu uzmērīšanas precizitāti. To precizitāte atšķiras, tāpēc kadastra kartē attēlotās robežas ne vienmēr pilnībā atbilst faktiskajai situācijai apvidū, īpaši gadījumos, ja zemes vienības nav instrumentāli uzmērītas.
Lai varētu precīzi kadastra kartē iezīmēt zemes vienības robežas nepieciešami zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti, ko Valsts zemes dienestam (VZD) iesniedz kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona – mērnieks. Tikai mērnieks var izvērtēt apvidū esošu robežu atbilstību zemes robežu plāniem. Robežu apsekošanas darbos piedalās gan zemes vienības īpašnieks, gan robežojošo zemes vienību īpašnieki un tie arī apvidū uzrāda esošās robežzīmes mērniekam un izsaka savu viedokli par robežas novietojumu. Ja mērnieks konstatē, ka apvidū esošās robežzīmes neatbilst zemes robežu plānam, tad tas veic robežas neatbilstības novēršanu, pieaicinot visas ieinteresētas personas, iesniedz dokumentus VZD. VZD tad aktualizēs datus, tai skaitā arī kadastra karti, atbilstoši dokumentiem.”
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