Foto. pexels.com

Plāni gatavi? Sinoptiķi pastāsta, kāds laiks gaidāms pirms stiprajām lietavām 0

Pievieno LA.LV
LETA/LA.LV
8:57, 19. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Svētdien Latvijā debesis skaidrosies – lai gan vietām gaidāms neliels un īslaicīgs lietus, gaiss būs vasarīgi silts, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

“Nāves zona” strauji paplašinās – frontē parādījies jauns “slepkava”, no kura vairs nevar paslēpties
Pārbaudi savu telefonu! 3 kļūdas, kas var palīdzēt hakeriem piekļūt taviem datiem
Kokteilis
Viņiem ir augstāku spēku aizsardzība: no kuru zodiaka zīmju cilvēkiem esot baidījusies pat Vanga?
Lasīt citas ziņas

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, gaiss iesils līdz +19..+24 grādiem.

Rīgā debesis būs mākoņainas, bet brīžiem uzspīdēs arī saule un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, dienvidiem, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz +22..+24 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
“Zāle divmetrīga un krustojumā jāmin, vai tuvojas auto!” Lasītājs satraukts par nepļautām ceļmalām Rīgā
Pašvaldība atteica bērnudārza vietu? Vecākiem var būt tiesības saņemt pilnu privātā dārziņa izmaksu kompensāciju
“Zaudē cieņu pret vēsturi!” Krievija stingri protestē pret padomju pieminekļa likvidēšanu Igaunijā

Ultravioletās radiācijas indekss svētdien Latvijā būs vidējs.

Jau ziņots, ka nākamās nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies jauns ciklons, tādēļ dienas būs nokrišņiem bagātākas, pirmdien un otrdien vietām līs stipri un ilgstoši.

Baltais pikniks 2026
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Biji pamanījis, ka naktis vairs nav tumšas? Tas draud ar ne visai patīkamām lietām planētai un cilvēcei
VIDEO. “Jūtos kā dzīvojot ar pusaudzi.” Zvejniekciema iedzīvotāja savā mājā iemūžina trokšņainu apakšīrnieku
VIDEO. Igaunijas zvejnieks atklātā jūrā pamanījis neparastus peldētājus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.