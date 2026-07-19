Plāni gatavi? Sinoptiķi pastāsta, kāds laiks gaidāms pirms stiprajām lietavām 0
Svētdien Latvijā debesis skaidrosies – lai gan vietām gaidāms neliels un īslaicīgs lietus, gaiss būs vasarīgi silts, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, gaiss iesils līdz +19..+24 grādiem.
Rīgā debesis būs mākoņainas, bet brīžiem uzspīdēs arī saule un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, dienvidiem, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz +22..+24 grādiem.
Ultravioletās radiācijas indekss svētdien Latvijā būs vidējs.
Jau ziņots, ka nākamās nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies jauns ciklons, tādēļ dienas būs nokrišņiem bagātākas, pirmdien un otrdien vietām līs stipri un ilgstoši.