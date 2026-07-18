Foto: Magnific.com

Pārbaudi savu telefonu! 3 kļūdas, kas var palīdzēt hakeriem piekļūt taviem datiem 0

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Viedtālrunis mūsdienās glabā milzīgu daudzumu personīgas informācijas – sākot no fotogrāfijām un privātām sarakstēm līdz bankas datiem, parolēm un piekļuvei dažādiem kontiem. Kiberdrošības eksperti brīdina – daži ikdienā ieslēgti telefona iestatījumi var radīt nevajadzīgus riskus un atvieglot hakeru piekļuvi sensitīvai informācijai.

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Īpaši bīstami var būt publiskie Wi-Fi tīkli, kas pieejami kafejnīcās, lidostās, viesnīcās un citās publiskās vietās. Lai gan tie ir ērti, ļaunprātīgi izmantoti tīkli var ļaut kibernoziedzniekiem mēģināt pārtvert lietotāju datus.

Eksperti iesaka pārbaudīt trīs telefona iestatījumus, kuru maiņa var ievērojami uzlabot ierīces drošību.

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