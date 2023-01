Foto: Shutterstock

Iedvesmo sevi pārmaiņām – jaunais gads bez dūmiem un bez cigaretēm







Noslēdzoties kārtējam gadam, nereti apdomājam, ko nākamgad varētu darīt labāk. Viena no pirmajām izvēlēm bieži vien ir kāda kaitīga ieraduma atmešana. Tostarp jaungada apņemšanos sarakstā atteikšanās no cigaretēm ir viena no populārākajām, bet reizē arī viena no visgrūtākajām.

Nevienam nav šaubu, ka smēķēšanas atmešana pozitīvi ietekmēs gan paša smēķētāja veselību, gan arī apkārtējos. Tomēr statistika ir visai nežēlīga – lai arī aptuveni 70% smēķētāju vēlas šo netikumu to atmest, tikai 5% no visiem, kas ir centušies atmest paši saviem spēkiem, to ir arī veiksmīgi izdevies izdarīt. Tāpēc draugu un ģimenes locekļu atbalstam, kā arī pārbaudītu atmešanas metožu izmantošanai ir izšķiroši svarīga nozīme, vai šī apņemšanās patiešām būs veiksmīga.

Izmaini ikdienas rutīnu

Viens no veidiem, kā atteikties no cigaretēm ir ikdienas rutīnas izmainīšana. Smēķētājiem viena cigarete jau no paša rīta bieži vien ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. To nepieciešams mainīt un katra diena jāiesāk bez cigaretes. Ir smēķētāji, kuriem ar to pietiek – ja no rīta cigarete nav uzsmēķētā, tad pa dienu vēlme uzsmēķēt būs ievērojami mazāka. Ja nepieciešams, rīta kafijas pauzi var aizstāt ar rīta pastaigu, vingrošanu vai košļājamo gumiju. Svarīgi izjaukt rīta rituālu, kur viens no pamatelementiem bija cigarete, un aizstāt to ar kaut ko citu. Ja bija ierasts smēķēt, runājot pa telefonu, – ieteicams nēsāt sev vienmēr līdzi rakstāmo un blociņu, lai sarunas laikā varētu sevi nodarbināt, veicot pierakstus vai zīmējot.

Nekad nepaļaujies uz to, ka tikai viena cigarete neko nemainīs. Parasti tieši ar šo vienu vienīgo vai pēdējo cigareti arī beidzas smēķēšanas atmešana. Neļauj sevi piemānīt ar vienas cigaretes solījumu. Ja tomēr piezogas neatvairāma vēlme uzsmēķēt, vienmēr atceries sev atgādināt, ka vajag nogaidīt pirmās 10 minūtes un šajā periodā atrast kādu citu interesantu nodarbi. Sabiedriskās vietās vienmēr izvēlies zonas, kas ir domātas nesmēķētājiem.

Vēl viens “pavedinātājs” uz smēķēšanu ir alkohols. Tā iespaidā mazinās gribas spēks un paškontrole, cilvēki kļūst bezatbildīgāki – piemirstas gan sev, gan citiem dotie solījumi. Pašdisciplīna mazinās, un virsroku gūst mirkļa iegribas, lai arī vēlāk to nožēlojam. Pat cilvēki, kas ikdienā nesmēķē, to mēdz darīt alkohola lietošanas laikā. Smēķēšanas atmetējiem alkohola lietošanas laikā bieži rodas nepārvarama vēlme atkal uzsmēķēt. Bieži tas beidzas ar smēķēšanas atsākšanu. Tāpēc atmešanas sākumposmā noteikti vajadzētu izvairīties no bāriem un pasākumiem, kur paredzēta alkohola lietošana.

Apkārtējie var palīdzēt

Ar vispārēju apziņu, ka smēķēt ir neveselīgi, parasti ir par maz. Lai tiešām atmestu smēķēšanu, nepieciešams pašam sev personiski nodefinēt, kāpēc vēlies atmest, kas ir tavas apņemšanās pamatā! Piemēram, tā var būt bērna piedzimšana un vēlēšanās viņu pasargāt no pasīvās smēķēšanas ietekmes. Tā var būt arī vēlme novērst plaušu vēzi, īpaši ja no tā iepriekš ir miris tuvs radinieks. Jārēķinās, ka sākotnējā motivācija var pazust, bet ir jābūt personīgam dzinulim, kas uztur iekšējo disciplīnu un saglabā apņemšanos neatkarīgi no entuziasma samazināšanās.

Izstāsti par savu apņemšanos ģimenes locekļiem, draugiem un paziņām. Līdzcilvēki parasti ir ieinteresēti iesaistīties un palīdzēt šāda netikuma atmešanā. Tas arī samazinās iespējamību nonākt situācijās, kas var veicināt smēķēšanas atsākšanu. Tuvo cilvēku atbalsts ļoti noderēs, lai pārvarētu stresu, kas rodas atkarības atmešanas procesā. Ja pašam ir grūti tikt galā ar tieksmi uzsmēķēt, pēc palīdzības ieteicams vērsties pie sava ģimenes ārsta vai ārsta-narkologa. Anonīmu palīdzību smēķēšanas atmešanai vari saņemt, arī zvanot uz konsultatīvo tālruni 67037333.

Nikotīna aizstājterapija

Nikotīna atkarība ir ļoti spēcīga un tāpēc bieži vien ar gribasspēku var būt par maz, lai uzveiktu kāri pēc kārtējās cigaretes. Smēķētājiem, kas nolēmuši atmest šo netikumu, aptiekās ir pieejami dažādi nikotīnu saturoši preparāti, piemēram, plāksteri vai košļājamā gumija. Nikotīnu aizvietojošās terapijas līdzekļi ir paredzēti atmešanas simptomu mazināšanai, tiem ir dažādas devas un dažādas formas, tāpēc pašam saprast, ko un kad lietot, lai tas tiešām palīdzētu pārtraukt smēķēšanu, nav vienkārši. Līdz ar to ir ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par piemērotākajiem nikotīnu aizvietojošās terapijas līdzekļiem un to devām, ko nekādā gadījumā nevajadzētu pārsniegt. Ārsta vadībā notiek nikotīna devas pakāpeniska mazināšana, tomēr vienlaikus smēķētājam ir jāmācās arī atteikties no smēķēšanas kā procesa.

Izvēlies mazāk kaitīgo

Vēl viena iespēja bijušajiem smēķētājiem mūsdienās ir tā dēvētās cigarešu alternatīvas jeb samazināta riska bezdūmu produkti, kuros nenotiek degšanas process un nerodas dūmi, kas satur milzīgu daudzumu veselībai kaitīgu ķīmisko savienojumu. Šie produkti var palīdzēt samazināt smēķēšanas izraisīto kaitējumu organismam, ja smēķētājs nekādi nespēj pilnībā atteikties no parastajām cigaretēm. Tomēr, kā norāda speciālisti, arī šie produkti nav bez riska un vislabākā izvēle ir atmest smēķēšanu pavisam!

Smēķēšanas atmešana ir solis pretī veselīgākam dzīvesveidam, ko ķermenis novērtēs jau pirmajās nedēļās pēc cigarešu lietošanas pārtraukšanas. Lai novērstu domas un mazinātu tieksmi atsākt smēķēšanas, ieteicams padomāt par kādu sportisku aktivitāti. Kustības palīdzēs atbrīvoties, nostiprinās veselību, kā arī paaugstinās dopamīna un citu vielu līmeni, kas palielina gandarījumu un mazina stresu.