“Ietaupīšu ap 40 eiro nepārspīlējot!” Ceļotāji dalās trikos, kā nepārmaksāt par taksi no lidostas 16
Daudzi cilvēki saskaras ar problēmu, ka, nonākot lidostā, nākas maksāt krietnu naudas summu, lai tiktu līdz centram vai mājām, īpaši vēlās vakara stundās, kad sabiedriskais transports kursē retāk. Sociālo mediju lietotāji dalās pieredzē un padomos, kā ietaupīt, izvēloties alternatīvus transporta veidus.
Ilze sociālo mediju platformā “X” dalās savā pieredzē: “Tik ļoti derdzas lidostas taksometru kvalitāte & ambience, ka ielecu autobusā līdz Āgenskalnam, lai no tā izsauktu “Bolt”. Ietaupīšu ap 40 eiro nepārspīlējot – pagaišreiz uz otra gala Pierīgu aizveda pa 67 eiro.”
Anita diskusiju papildina ar savu pieredzi: “Es parasti, vēl lidostā esot, aplikācijā izsaucu “Bolt”, norādu, kur gaidīšu. Līdz centram arī naktī apmēram 16 eiro. Ja iet uz “Bolt” stāvvietu un tur sēžas taksī, tad būs dārgāk. Uz tiem takšiem, kuri skrien pretī, es pat neskatos. Tie ne lētāk par 35-40, ja vietējais. Tūristiem – kosmosa cena”
Edgars ir neizpratnē: “Labi, var apčakarēt neuzmanīgus un nesagatavotus ārzemniekus, bet kādā veidā šo var izdarīt ar kādu vietējo?
Lidojot ļoti regulāri, tikai 2 reizes esmu braucis ar autobusu, jo lielā pieprasījuma dēļ, cena bija vairāk par 20 eiro līdz Grīziņkalna apkaimei.”
Pieredzes ir dažādas un katram savs paņēmiens kā ieekonomēt savus līdzekļus:
Lidostas pārkingā P3 ir pārstāvēti visi iespējamie car sharing kantori – Bolt Drive, Car Guru un kas vēl ne. Vari gan aizbraukt uz lidostu un tur atstāt, gan atpakaļ ceļā aizbraukt no turienes pats.
BoltDrive, tikai un vienīgi.
Ja prombūtne ir 5-7 dienas, tad atmaksājas savu mašīnu atstāt pārkingā.
Tāpēc braucu ar ex-Baltic taxi, ja notes vajadzīva. No lidostas līdz Purvciema vecajam galam 25€.
