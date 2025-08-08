Ievārījums no… arbūza! Neparasta recepte 0
Šādu arbūzu diezin vai būs sanācis baudīt! Recepte, ko vērts izmēģināt.
Sastāvdaļas
1 kg arbūza
3 citronu sula
medus
cukurs
Pagatavošana.
Arbūza mīkstumu sagriež kubiciņos un samaisa ar cukuru. No citroniem izspiež sulu, miziņu sīki sarīvē. Trauku ar šo masu pārklāj un pārtikas plēvi un atstāj uz četrām stundām.
Pēc tam liek masu uz lielas uguns, uzvāra un patur vēl 4-5 minūtes uz uguns.
Lej sagatavotās burkās un aizvāko.
Uz 5-7 minūtēm ievārījuma burkas noliek ar vāciņiem uz leju.
Noliek labākiem laikiem.
Avots: globaltableadventure.com