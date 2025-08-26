Igaunijas tipogrāfija “Print Best” paplašinās un atver biroju Rīgā! 0
Viens no lielākajiem un modernākajiem grāmatu ražotājiem Baltijā – “Print Best” – turpina strauju izaugsmi un paziņo par jauna biroja atvēršanu Rīgā.
“Print Best” ir viens no lielākajiem un modernākajiem grāmatu ražotājiem Baltijā ar vairāk nekā 28 gadu pieredzi. Uzņēmums ražo gan cietos, gan mīkstos vākus, kā arī žurnālus, kopumā gadā saražojot vairāk nekā 15 miljonus grāmatu. Pateicoties jaunākajām investīcijām ražošanas līnijās, mērķis ir palielināt apjomu līdz 40 miljoniem grāmatu gadā. 97% no produkcijas tiek eksportēti uz Eiropas un pasaules tirgiem, nodrošinot augstas kvalitātes risinājumus lielākajiem izdevējiem visā pasaulē.
Latvijas birojs sniegs atbalstu pārdošanas procesos, projektu vadībā un failu sagatavošanā. Tā uzdevums ir būt tuvāk partneriem Latvijā un Baltijā, kā arī kalpot par papildu atbalstu citu tirgu attīstībā.
Uzņēmuma līdzīpašnieks un pārdošanas direktors Kārels Ausmess uzsver: “Ilgtspēja, inovācijas un ilgtermiņa sadarbība ir Print Best darbības pamatā. Rīgas birojs izveidots, lai sniegtu klientiem visaptverošu atbalstu – no pārdošanas un projektu vadības līdz failu sagatavošanas pakalpojumiem. Mēs lepojamies ar šo stratēģiski nozīmīgo lēmumu, jo uzskatām, ka tas ļaus mums ātrāk reaģēt uz klientu vajadzībām, stiprināt konkurētspēju un nodrošināt stabilu klātbūtni gan Baltijā, gan starptautiskajos tirgos.”
Rīgas biroja vadītāja Marta Norde piebilst: “Esmu pārliecināta, ka, apvienojot uzņēmuma modernās tehnoloģijas, profesionālo un radošo komandu, kā arī starptautisko skatījumu, mēs varam piedāvāt risinājumus, kas atbilst augstākajiem nozares standartiem. Ticu, ka mūsu pieredze un zināšanas būs vērtīgs papildinājums profesionālajai komandai ar ambicioziem mērķiem, un uzņēmuma izaugsme turpināsies strauji, mērķtiecīgi un ilgtspējīgi.”
“Print Best” apņemas ievērot visaugstākos kvalitātes un vides standartus, īpašu uzmanību pievēršot sociālajai atbildībai, energoefektivitātei, atkritumu samazināšanai un normatīvo aktu ievērošanai. Šī apņemšanās atspoguļojas arī uzņēmuma proaktīvajā gatavošanās procesā gaidāmo EUDR prasību izpildei.
Kā “Intergraf” biedrs “Print Best” pārstāv poligrāfijas nozari Eiropas līmenī un palīdz risināt galvenos nozares izaicinājumus. Ar vairāk nekā 150 profesionāļu komandu un aktīvu iesaisti vadošajās nozares organizācijās uzņēmums demonstrē spēcīgu apņemšanos attīstīt poligrāfijas nozari.
Atverot jaunu biroju Rīgā, “Print Best” stiprina savu klātbūtni Baltijā un veido vēl ciešākas attiecības ar klientiem, piedāvājot ilgtspējīgus risinājumus un pakalpojumus, kas pielāgoti viņu vajadzībām.