Ilga Šuplinska: Mums tika teikts, ka pase vispār vairs nebūs obligāta







TV24 raidījumā “Preses klubs” literatūrzinātniece Ilga Šuplinska pauž neizpratni par noteikumiem pasu nepieciešamībai. “Es nesaprotu. Mums tikko gada sākumā bija samilzusī problēma ar to, ka tūlīt visiem vajadzēs e-parakstu, ka visiem vajag ID karti, jo tikai tā to nodrošina. Vēl šis vilnis nav aizvēlies, ka mēs redzam, ka nāk nākamais ar jaunu dokumentu.”

Šuplisnka skaidro, ka tika teikts, ka pase nebūs obligāta. Kā obligāts dokuments tika noteikta ID karte. Ilga Šuplinska saka, ka viņai nav skaidrs kādēļ šobrīd ir šāda iniciatīva pases izgatavošanas cenas dubultošanai.

Raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš skatītājiem atgādina, ka “Ja jums pase jau ir un jūs to esat pirms pusgada izgatavojuši to. Samaksājuši naudiņu. Jūs ar to pasi dzīvojat. Jums tagad nav jāskrien parīt PMLP un jātaisa jauna pase par 60 eiro.”