"Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš.

Pēteris Strautiņš: Inflācija ir, pamata vairs nav







Pēteris Strautiņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Patēriņa cenas 2023. gada janvārī pieauga par 21,5% salīdzinājumā ar pērno janvāri. Gada inflācija Latvijā ir kļuvusi daudz augstāka nekā citur Baltijā, bet Baltijā tā ir augstākā starp citām eirozonas valstīm.

Atšķirību ar Igauniju un Lietuvu izskaidro galvenokārt tas, ka 2022. gada pirmajos četros mēnešos Latvijas valdība īstenoja ļoti efektīvus enerģijas cenu līmeņa samazināšanas pasākumus, tāpēc tad gada inflācija bija par 3–6 procentpunktiem zemāka nekā pie kaimiņiem. Šobrīd redzam šīs atšķirības spoguļattēlu – cenu kāpums gada griezumā Latvijā tiek mērīts pret “mākslīgi” samazinātu bāzi.

Galvenie dzīves dārdzības vairotāji ir mājoklis un pārtika, veidojot ap 3/4 gada kopējās inflācijas. Vēl nedaudz šajā nedarbā vainojamas arī transporta izmaksas, bet to ietekme drīz jau kļūs samazinoša. Gada otrajā pusē no plusa uz mīnusu mainīsies zīme arī mājokļu izmaksu ietekmei, šo brīdi var pietuvināt vai atlikt valsts lēmumi par atbalstu mājsaimniecībām. Sagaidāms, ka februārī gada inflācija samazināsies pakāpeniski, bet turpmākajos mēnešos jau ļoti strauji, jo pērn pavasarī cenas auga ļoti strauji, veidojot šim gadam izdevīgu bāzes efektu. Jau maijā gada inflācija var būt viencipara skaitlis.

Salīdzinājumā ar decembri cenas janvārī pieauga par 0,5%. Šī var izrādīties lielākā mēneša inflācija ļoti ilgā laikā. Inerces dēļ vēl it kā pieauga pārtikas cenas, bet šim procesam ir drīz jābeidzas. “It kā” rakstu tāpēc, ka statistikā var būt grūti noteikt cenu līknes lūzuma punktu, jo nav iespējams precīzi atspoguļot atlaižu akciju ietekmi uz pircēju izmaksām. Tieši janvārī veikalos, kur iepriekš piena litru varēja nopirkt apmēram par pusotru eiro, biežākas kļuva akcijas, kas daļu no piedāvājuma ļāva nopirkt pat par trešdaļu zemāku cenu.

Lielākā daļa plauktos izvietoto piena paku joprojām tiek tirgota par iepriekšējo cenu, bet to vidējā cena noteikti neatspoguļo faktisko cenu, par ko tiek veikts vidusmēra pirkums. Nav ne mazāko šaubu, kāpēc atlaides parādās – svaigpiena cena strauji krīt, saskaņā ar lauksaimnieku informāciju svaigpiena cena martā var būt vairs tikai puse no pagājušā gada augstākā līmeņa.

Iespējams, ka notiekošo statistikā labāk redzēsim, kad samazināsies pamatcenas, jo veikaliem ir izdevīgi ilglaicīgu cenu samazinājumu sākumā krāsaini izcelt kā akciju vai īpašu piedāvājumu lojalitātes karšu turētājiem. Vairāku svarīgu pārtikas kategoriju cenu kritums ir neizbēgams, jo pusgada laikā ir krasi samazinājies gan pārtikas izejvielu, gan ražošanā izmantotās enerģijas, gan minerālmēslu cenu līmenis.

Pēc tam kad tā ilgstoši bija viena no trim galvenajiem (kopā ar transportu un pārtiku) inflācijas veicinātājiem, mājokļu uzturēšana janvārī jau ietekmēja cenu līmeni lejupvērsti. Šī ietekme turpmākajos mēnešos pastiprināsies, jo lētāka kļūst gan gāze, gan šķelda, gan elektrība. Eiropas gāzes cena samazinājusies jau gandrīz līdz 50 eiro par MWh, janvārī vidējā cena bija 69 eiro, bet decembrī 116 eiro.

Latvijā gada inflācijas samazināšanās ir aizkavējusies, vēl turpina pieaugt t. s. pamat­inflācija – cenu kāpums patēriņa grozam, no kura izņemta enerģija un pārtika. Pamatinflācija turpina augt arī eirozonā kopumā, un tas ir viens no galvenajiem ECB argumentiem par labu procentu likmju celšanai. Taču šis jēdziens ir uz brīdi zaudējis daļu tā sākotnējās jēgas. Pamatinflācijai vairs nav tik daudz pamata, kā bija līdz pandēmijai un varbūt atkal būs nākotnē. Laikā kopš pandēmijas sākuma pārejoši faktori ir stipri skāruši arī tādu preču cenas, kas parasti ir no tiem pasargātas.

Piemēram, konteiner­pārvadājumu izmaksu kāpums, kas virzienā no Āzijas uz Eiropu un ASV bija pat desmitkārtīgs. Tāpat arī neparasti lielais pieprasījums pēc atsevišķām ilglietošanas precēm un būvniecībā izmantojamiem materiāliem. Spilgts piemērs – mājsaimniecības ierīču cena Latvijā laikā no 2010. līdz 2021. gadam pakāpeniski samazinājās par 9%, bet 2022. gadā gandrīz atgriezās iepriekšējā līmenī. Noplokot pandēmijas laika pieprasījuma vilnim, šo un arī daudzu citu ilglietošanas preču cenām ir vismaz jātuvinās iepriekšējai tendencei.

* “Luminor” ekonomists