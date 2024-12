Foto: Pexels.com/LA.lv kolāža

Introvertu murgs ir sācies: 7 padomi, kā pārciest svētku sezonu Ieteikt







Jūs pārņem bailes vai priecīgs satraukums, kad dzirdat vārdus “ballīšu sezona”? Ja tas ir pirmais variants, tad, visticamāk, esat introverts, kuru nogurdina pat doma vien par socializēšanos.

Reklāma Reklāma

“Introverti izbauda sociālās aktivitātes, taču tās viņiem ir nogurdinošākas nekā ekstravertiem,” skaidro sertificēts psihologs Dr. Marks Reklijs.

“Introvertiem patīk būt vienatnē.

Laiks, ko viņi pavada paši ar sevi, darot to, kas viņiem patīk, viņus uzlādē.

Ekstraverti to nespēj un meklē sabiedrību, lai kopīgi veiktu aktivitātes. Vienkāršāk sakot, ekstraverti gūst enerģiju no citiem cilvēkiem, bet introverti – no sevis,” viņš skaidro.

Ir iespējams būt gan introvertam, gan ekstravertam vienlaikus – tādā gadījumā cilvēku dēvē par ambivertu –, tomēr sociālās situācijās biežāk dominē viena puse.

Ja uzskati sevi par introvertu vai vienkārši jūties noguris svētku sezonā, šeit ir daži vienkārši ieteikumi, kā izbaudīt šo laiku, izvairoties no noguruma, aizkaitinājuma un pārslodzes.