15 lietas, kuras jums nekad neatklās introverti







Rakstniece Mairianna Reida (Maryann Reid), kura pati ir introverta, ir pārliecināta, ka ekstravertu pasaulei ir izkropļots priekšstats par introvertiem – sevī vērstiem cilvēkiem.

Viņa uzskaitījusi 15 pazīmes, kuras raksturo introvertus cilvēkus:

1. Dzimšanas dienas mūs nepriecē.

Jebkurš birojā strādājošs introverts izjūt diskomfortu, kad visi pārējie sāk rosīties, lai samestu naudu kāda kolēģa dāvanai. Ne jau tāpēc, ka viņam žēl naudas – nē. Vienkārši ir tā, ka jebkurš priekā starojošs darbinieks, kurš paziņo, ka viņam šodien ir svētki, mums liek justies neērti. Mums šķiet, ka viņš no mums gaida sajūsmas, entuziasma un intereses pilnu reakciju. Iespējams, – ak, šausmas – mēs pat saņemsim no viņa ielūgumu uz ballīti, uz kuru uzaicināti 300 nezināmu cilvēku. Labi, 300 ir pārspīlēti, tomēr tieši tāds ir introverta priekšstats. Visvairāk par visu viņš vēlas iet mājās. Tāpēc – ja jūs mūs neuzaicināsit, mēs neapvainosimies. Mēs atviegloti uzelposim.

2. Lūdzu, aizmirstiet arī par mūsu dzimšanas dienu!

Tiešām – aizmirstiet! Mums pilnībā pietiek ar dažu labu draugu apsveikumiem. Mēs nevēlamies trokšņainais svinības un priecāšanos. Labākie svētki mums ir klusi, tuvāko cilvēku lokā. Pasaulei par tiem nekas nav jāzina.

3. Patiesībā mēs neklausāmies, kā jūs pavadījāt savas brīvdienas.

Ja jūs nepiederat mūsu draugu lokam, tad mums ir vienalga, kā pagājusi jūsu sestdiena. Mēs patiesi uzskatām, ka katram ir tiesības uz privāto dzīvi, un, ja jūs brīvdienas pavadāt, reibuma stāvoklī uzlauzdams savas bijušās mīļotās durvis, tā ir jūsu darīšana. Mēs nenosodām – vienkārši saskarsme ar tiem, kurus nezinām, atņem pārāk daudz enerģijas. Tikai tas, ka mēs strādājam kopā, vēl nenozīmē, ka mēs viens otru pazīstam.

4. Mēs neciešam pūli.

Mēs nogurstam no lielām ļaužu masām. Mums reibst galva no dažādu sociālo tipu un grupu dažādības. Daži introverti ir ļoti empātiski, tāpēc viņi, kā likums, ļoti ātri nokļūst citu enerģiju ietekmē. Dažreiz mums liekas, it kā mēs jūtam katru, kurš atrodas telpā, un no tā mums rodas emocionālā pārslodze.

5. Mums tiešām nepatīk korporatīvie pasākumi.

Tos “pārciest” ir grūti īpaši tiem introvertiem, kuri vada biznesu. Komandas darba nepieciešamība spiež mūs darīt to, kas mūs izsit no līdzsvara. Mums katrs laikā izteikts vārds, katrs viedoklis ir cīņa. Pat biznesā mums vajag sajust saikni ar kādu, lai saņemtu maksimālu atdevi no korporatīviem pasākumiem. Vajadzīgs ne mazums laika, lai organizētu komandas darbu vai pasākumu ar lielu dalībnieku skaitu, lai introverts un viņa kolēģi justos komfortabli.



6. Mēs izliekamies, ka jūs mums patīkat.

Jā, tā ir nekrietna patiesība. Mēs lieliski zinām, kurš mums patīk un kurš – nē. Tam var būt dažādi iemesli – sākot ar bērnības aizvainojumiem līdz pat neizdevušām brokastīm šorīt. Neuztveriet to personīgi! Nelaime ir tajā, ka taisnība, lai arī cik ļoti mēs to cienām, mēdz sagādāt arī sāpes. Lai izdzīvotu, mums ir jāatvaira visas šīs emocijas un jābūt labiem, bet tas ir daudz grūtāk, nekā būt īstiem.

7. Mēs protam strādāt.

Kad esam vieni, mēs veltām laiku projektu darbiem, elektroniskajām vēstulēm, melnrakstiem un pasaules iekarošanas plānu uzmetumiem. Mums ir daudz ideju. Mēs novērtējam vienatni, tāpēc ka tā mums dod iespēju eksperimentēt ar koncepcijām un dot vaļu iztēlei. Kad esam vieni, viss ir iespējams, un tas, ko mēs radām, kādreiz varbūt izmainīs mūsu dzīvi. Jā – jūsējo arī!

8. Mums patīk rakstiska saskarsme.

Mums patīk elektroniskās vēstules, jo tās dod mums iespēju saņemt nepieciešamo bez lieka kontakta. Dzīva saskarsme izsit mūs no uzņemtā kursa, un mums jāpatērē daudz enerģijas, lai atkal nokļūta uz sava viļņa. Tāpēc, lūdzu, zvaniet mums tikai tad, kad tas ir dzīvības un nāves jautājums.

9. Mēs jūtamies drošībā, esot kopā ar “savējiem” cilvēkiem.

Kad mūsu dzīvē ir “pareizie” cilvēki, mēs esam gatavi tiem atdot sevi pilnībā. Mēs kļūstam par uzticamiem kareivjiem, kas ir gatavi cīnīties par saviem mīļajiem. Vienkārši pajautājiet mūsu draugiem! Īstajā kompānijā mēs ziedam un mirdzam. Mums vajadzīgs laiks, lai atrastu “pareizos” cilvēkus, toties pēc tam mēs nekad no tiem neatsakāmies.

10. Mums ir draugi, kuri mūs patiešām mīl.

Introvertiem vajadzīgi savādāki cilvēki un savādākiem cilvēkiem vajadzīgi introverti. Lielākai daļai no mums saskarsme nesagādā problēmas. Mēs, tāpat kā citi, dažreiz apmeklējam bārus, ballītes, iepazīstamies ar citiem cilvēkiem. Atšķirība ir tajā, ka ne katrs, kuru satiekam, kļūst par mūsu draugu. Mēs apzināti izvēlamies tuvus draugus un rūpīgi strādājam, lai izkoptu attiecības.

11. Mēs uz brīdi varam izlikties, ka esam ekstraverti.

Mums tas jādara, lai izdzīvotu. Mēs varam būt ballītes zvaigznes, apjomīgu korporatīvo pasākumu organizatori vai labdarības organizāciju pārstāvji. Mēs to darām labprātīgi, zinot, ka dienas beigās mēs varēsim iet mājās. Atgriežoties mājās, dažreiz mums nepieciešamas dienas vai pat nedēļas, lai atjaunotu spēkus.

12. Mēs neesam kautrīgi, rupji un nervozi.

Sākumā var šķist, ka tas tā ir, tomēr, iepazīstot mūs tuvāk, jūs sapratīsit, ka mēs varam jūs sasmīdināt un nopļāpāt ar jums ilgāk par 15 minūtēm. Vienkārši mēs tādi esam ne ar katru. Komunikabilitāte mums ir izvēle, tā nav iekļauta bāzes komplektācijā. Mēs ne pārāk labi tēlojam laimi vai uzbudinājumu, un jūs visdrīzāk to nolasīsit mūsu sejā.

13. Mums ir labi vienatnē.

Mūsu galvās notiek daudz kas, un mums nevajag neko vairāk. Atšķirībā no ekstravertiem, mums nevajag citus cilvēkus ārējai stimulācijai. Dzīve iekšējā pasaulē mūs pilnībā apmierina. Mēs sevi izklaidējam radošos projektos un lieliski pavadām laiku.

14. Mums nepatīk “dzeltenās” pļāpas.

Mēs esam domātāji un mūs sajūsmina sarunas par augstiem mērķiem, teorijām un ideāliem. Mēs ārkārtīgi reti piedalāmies sarunās par niekiem un to darām bez īpašas vēlēšanās.

15. Ja mēs esam izvēlējušies jūs, novērtējiet to.

Mēs cienām savu laiku vienatnē un ļoti “izfiltrējam” tos, kurus ielaižam savā dzīvē. Saskarsme ar “nepareizo” cilvēku mūs emocionāli iztukšos. Bieži vien mēs pievelkam ekstravertus, kuri izsūc mūsu enerģiju, tāpēc mēs meklējam līdzīgi domājošos – introvertus. Mēs novērtējam laiku, kuru pavadām ar citiem introvertiem, un mums ir lielisks priekšstats par katra personīgās telpas robežām.

Slaveni cilvēki – introverti:

Alberts Einšteins

Bils Geits

Stīvens Spīlbergs

Īzaks Ņūtons

Odrija Hepbērna

Marks Cukerbergs

Abrahams Linkolns

Mahatma Gandijs

Merila Strīpa

Maikls Džordans

Frederiks Šopēns

Eltons Džons u.c.

Avots: adme.ru