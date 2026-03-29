"Ir iemesls izdzēst Mobilly!" Rīdzinieks slavē "Rīgas satiksmes" aplikāciju – kas tajā tik labs?
Atrast stāvvietu var būt kā skabarga sēžamvietā. Jo īpaši lielo pilsētu centros. To darot, autovadītāji jau var palikt aizkaitināti. Taču, kad šķiet, ka stāvvieta veiksmīgi atrasta, un nu viss atkal ir kārtībā, šis process joprojām var tikt aizēnots.
Jau iepriekš LA.LV esam rakstījuši par dažādām likstām aplikācijā “Mobilly”. Piemēram, ka aplikācijā jāmaksā par atgādinājumu saņemšanu. Turpretī kāds soctīklotājs uzteic “Rīgas satiksmes” aplikāciju. Viņš raksta: “Ir iemesls izdzēst Mobilly. Rīgas satiksmes aplikācijā tu maksā tikai par to laiku, kad lieto stāvvietu un saņem atpakaļ naudu, ja pārtrauc stāvēšanu ātrāk.”
Komentāru sadaļā “Mobilly” gan skaidro, ka arī viņu aplikācijā ir šāda opcija. “Mobilly lietotnē, ja tiks izvēlēts aktivizēt stāvvietu uz laiku, piemēram, 2h, taču apmaksa tiks apturēta ātrāk par šīm 2h, būs jāmaksā tikai par reāli nostāvēto laiku, nevis 2h,” skaidro uzņēmuma pārstāvji.
Daļa autovadītāju komentāros slavē "Mobilly" aplikāciju, bet citi – "Rīgas satiksmes".
