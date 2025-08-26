Ir vienas krāsas rozes, kuras nekad nevajadzētu dāvināt savai mūža mīlestībai 0
Ziedi ir viens no skaistākajiem veidiem, kā izteikt jūtas – tie spēj pateikt to, ko nereti grūti izteikt vārdos. Taču ziedu simbolikai ir nozīme, un to izvēle var nosūtīt pavisam citu vēstījumu, nekā esi vēlējies.
Piemēram, ja vēlies pārsteigt savu mūža mīlestību, esi uzmanīgs – dzeltenas rozes nedrīkst dāvināt kā mīlas apliecinājumu, jo tās simbolizē draudzību, nevis romantiskas jūtas.
Sarkanas rozes simbolizē mīlestību, rozā rozes – eleganci un grāciju. Ja tikko iepazīsti kādu, izvēlies purpursarkanas rozes – tās simbolizē apmātību un valdzinājumu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.