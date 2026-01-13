Trampa manevri no aizmugures; Putinam atliek vērot, kā krīt sabiedrotie 11
Daudzas Donalda Trampa darbības ir ietekmējušas Krievijas tiešos sabiedrotos, un eksperti uzsver, ka Irānas režīma destabilizācija tagad tieši ietekmēs Maskavas un Vladimira Putina personiskās pozīcijas ģeopolitiskajā arēnā.
ASV prezidents Donalds Tramps rūpīgi seko notikumiem Irānā un nav izslēdzis iespēju sniegt skarbu atbildi uz protestu vardarbīgo apspiešanu. Amerikāņu līderis jau ir piedraudējis Teherānai ar “ļoti spēcīgām iespējām”, ja Irānas valdība uzbruks ASV militārajiem vai komerciālajiem objektiem.
Eksperti norāda, ka Vašingtonai ir vairākas intervences iespējas, savukārt Krievijas stratēģija – kā Irānas režīma galvenajai sabiedrotajai – ir ļoti ierobežota.
Vietne Dialog.ua ir apkopojusi vairāku vadošo analītiķu ekspertu viedokļus. Ukrainas Bruņoto spēku karavīrs Oleksandrs Musijenko uzsver, ka ASV darbības varētu būt ātras un mērķtiecīgas. Pēc Musijenko teiktā, ASV varētu veikt gaisa triecienus vai vietējas speciālās operācijas, tostarp koordinējot darbības ar Izraēlu, kuras izlūkdienesti labi pārzina Irānas režīma struktūru.
Politologs Igors Reiterovičs identificē divas iespējamās Baltā nama atbildes. Pirmā ir tieša ASV iesaistīšanās ar mērķtiecīgiem triecieniem pret valdības amatpersonām.
Viņš norādījis, ka Irānā ir divi ietekmes centri: laicīgais un garīgais. “Ja mēs sāksim mērķtiecīgus uzbrukumus cilvēkiem, kas vada šīs iestādes, situācija varētu ļoti ātri mainīties par sliktu pašreizējam režīmam Irānā,” sacīja eksperts.
Otra iespēja ir dot zaļo gaismu ASV sabiedrotajiem reģionā, galvenokārt Izraēlai, neveicot sauszemes operāciju.
Krievijas nostāja un Putina ierobežotā ietekme
Krievijas nostāja ir atsevišķs jautājums. Aleksandrs Musijenko ir pārliecināts, ka Kremlis neiejauksies: “Es domāju, ka Kremlis vienkārši pieņems visu, kā ir,” viņš teica, piebilstot, ka Vladimirs Putins pašlaik koncentrējas uz karu pret Ukrainu un viņam vienkārši nav resursu, lai aizstāvētu Irānu.
Ukrainas bruņoto spēku pulkvežleitnants Tarass Berezovecs uzskata, ka Irānu varētu piemeklēt tāds pats liktenis kā citus Maskavas sabiedrotos: “Un paskatieties, kā krīt visi Putina sabiedrotie, un viņš pats izskatās pilnīgi bezpalīdzīgs un nespējīgs neko darīt. Un pats galvenais, viņš pat nemēģina viņiem palīdzēt,” viņš atzīmēja.
Eksperti uzskata, ka potenciālās ASV darbības Irānā varētu būt vēl viens trieciens Krievijas pozīcijām un diktatoram Putinam personīgi, demonstrējot Kremļa ierobežoto ietekmi uz tā sabiedrotajiem.