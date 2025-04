“Izmeklēšanas metodoloģija nav izvēlēta pareizā,” Emsis skaidro, kā būtu jāizmeklē E. coli uzliesmojuma cēlonis Ieteikt







Indulis Emsis, bioloģijas zinātņu doktors, Latvijas Zaļā partija biedrs, kādreizējais Ministru prezidents (2004), Saeimas priekšsēdētājs (2006-2007) un vides ministrs (1993-1998), TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja, ka, viņaprāt, nav izvēlēta pareizā metode, kā notiek E.coli infekcijas uzliesmojuma cēloņa izmeklēšana. Viņš būtu izvēlējies citu veidu, kā atklāt, no kurienes infekcijai “aug kājas”.

“Es pieļauju, ka izmeklēšanas metodoloģija nav izvēlēta īsti pareizā. Es domāju, ka tāpēc nav atrasts cēlonis. Proti, šeit, nevis vajadzētu tik daudz epidemoloģiski izmeklēt, kā tagad to dara, es būtu gājis savādāk. Es būtu gājis pa pēdām tā kā detektīvs. Te vajag detektīva izmeklēšanu. Katru šo gadījumu skatīt atpakaļ līdz 10 dienām. Trīs, četras dienas ir vissvarīgākais periods, kurā cilvēks var saslimt, un tad iet pa pēdām – ko viņš ir darījis, ko tas bērns ir darījis tajās iepriekšējās trīs, četrās dienās?

Un tad ņemt nākamo bērnu un atkal – ko viņš ir darījis trīs, četrās dienās? Ja jums ir 22 bērni, tad jums noteikti kaut kur tie vektori vienā vietā krustosies,” pārliecināti pauž bioloģijas zinātņu doktors.

Viņš turpina: “Bet ko dara tagad? Dienests visu pārbauda, visu, visu, visu – visur iet un visu pārbauda – tas ir zvērīgs darbs!”

Indulis Emsis stāsta, ka baktērija var būt radusies ne tikai no pārtikas. “Tas parasti nāk no liellopu zarnu trakta un – vai caur izkārnījumiem nonāk augsnē, no augsnes nonāk augļos vai dārzeņos, vai arī tiešā veidā – no cilvēka uz cilvēku. Vai no liellopa gaļas uz pārtiku. Tas pirmavots ir liellopiņš un cilvēks. Un tie abi ir tagad jāizmeklē, no kurienes tas radies. Tas ir sarežģīti, bet es ieteiktu detektīva metodi, nevis tādu masveida analītiku.”