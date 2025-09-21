Tagad uz ceļiem var redzēt ne mazums brīnumu – visdažādākos auto modeļus, uzķūnētas mašīnas, retro auto un citus brīnumus.
Ar savu novērojumu sociālajos tīklos dalījās kāds šoferis, nofotografējot auto un jautājot “Nezinu cik legālas/nelegālas šīs lampas ir, bet izskatās draudīgi!”
Komentāros cilvēki raksta: “Legāli nav, bet kontroles arī nav.”
Cits norāda, ka “Nē, nu grūti nepiekrist tam, ka tas ir pilnīgs “Temu” kolhozs!”
Vēl kāds saka: “Tehnisko ar tādām iziet nevar.”
Jautājām ceļu satiksmes drošības direkcijai, vai ar šādiem lukturiem drīkst piedalīties satiksmē? “Ļoti īsā atbilde ir nē – ar šādiem lukturiem ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē!
Ja transportlīdzeklis, kas būtu aprīkots ar šādiem lukturiem, ierastos uz tehnisko apskati, tad tas nesaņemtu atļauju piedalīties ceļu satiksmē un mēneša laikā defekts būtu jānovērš un uz apskati jāierodas atkārtoti.
Otrs apstāklis ir CSDD tehniskās kontroles uz ceļa, sadarbībā ar Valsts policiju – ja šāds transportlīdzeklis tiktu fiksēts kontrolēs, tad arī tajā reizē, tam tiktu anulēta tehniskā apskate un būtu pēc iespējas ātrāk defekts jānovērš un jādodas uz atkārtotu tehnisko apskati,” atbild Mārtiņš Mālmeisters, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Komunikācijas departamenta vadītājs.
