“Izskatās draudīgi! Tas vispār ir legāli?” šoferis Rīgā pamana dīvainu auto 0
Krista Draveniece

Krista Draveniece
14:40, 21. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Tagad uz ceļiem var redzēt ne mazums brīnumu – visdažādākos auto modeļus, uzķūnētas mašīnas, retro auto un citus brīnumus.

Reklāma
Reklāma
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
Gadsimtiem rūpīgi glabāts noslēpums: ko par tevi atklāj tava dzimšanas mēneša akmens
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem 16
Lasīt citas ziņas

Ar savu novērojumu sociālajos tīklos dalījās kāds šoferis, nofotografējot auto un jautājot “Nezinu cik legālas/nelegālas šīs lampas ir, bet izskatās draudīgi!”

Komentāros cilvēki raksta: “Legāli nav, bet kontroles arī nav.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Viedoklis
Kārlis Streips: 1094 ir mazāk nekā 150 tūkstoši – vai tiešām to nespēj saprast pat visstulbākais politikānis?
Bruņu vestu sāga Latvijas armijā: septiņu gadu iepirkums, nodokļu nemaksāšana un kriminālprocess
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās

Cits norāda, ka “Nē, nu grūti nepiekrist tam, ka tas ir pilnīgs “Temu” kolhozs!”

Vēl kāds saka: “Tehnisko ar tādām iziet nevar.”

Foto: Ekrānuzņēmums no Threads

Jautājām ceļu satiksmes drošības direkcijai, vai ar šādiem lukturiem drīkst piedalīties satiksmē? “Ļoti īsā atbilde ir nē – ar šādiem lukturiem ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē!

Ja transportlīdzeklis, kas būtu aprīkots ar šādiem lukturiem, ierastos uz tehnisko apskati, tad tas nesaņemtu atļauju piedalīties ceļu satiksmē un mēneša laikā defekts būtu jānovērš un uz apskati jāierodas atkārtoti.

Otrs apstāklis ir CSDD tehniskās kontroles uz ceļa, sadarbībā ar Valsts policiju – ja šāds transportlīdzeklis tiktu fiksēts kontrolēs, tad arī tajā reizē, tam tiktu anulēta tehniskā apskate un būtu pēc iespējas ātrāk defekts jānovērš un jādodas uz atkārtotu tehnisko apskati,” atbild Mārtiņš Mālmeisters, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Komunikācijas departamenta vadītājs.

Vai arī tev ir video no bīstamas situācijas uz ceļa? Kādas nejēdzības pilsētas satiksmē? Raksti, sūti man uz [email protected].

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kā es varu būt vainīgs, ja man pretī brauc piedzēries cilvēks?” Dzērājšoferis izraisa avāriju, bet apdrošinātājs un policija vaino cietušo
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Fūres “vienā desā” velkas ar 80km/h! Kā lai pabrauc?” Šoferis gandrīz avarē, cenšoties apdzīt kolonnu
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Atņemt tiesības!” Autovadītājs pie bērnu slimnīcas uz gājēju pārejas gandrīz notriec ģimeni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.