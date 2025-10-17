Izvirtušais princis: Virdžīnijas pēcnāves memuāri atklāj šokējošas detaļas par viņa fetišiem 0
Nelaiķa mijonāra Džefrija Epšteina skandāls ir viens no skaļākajiem pēdējo gadu laikā ASV, tur iesaistīta virkne slavenību, tiek regulāri minēts arī ASV prezidents Donalds Tramps un princis Endrjū.
Viena no slavenākajām Epšteina skandāla upurēm Virdžīnija Džufre savā memurārā, ko dzīves laikā nepaguva publicēt, detalizēt atklāj prinča seksuālos noziegumus. Džufre šogad izdarīja pašnāvību, viņai bija vien 41 gads.
The Guardian 15. oktobrī publicēja šokējošus materiālus no sievietes memuāra. Tajos viņa atklāj ka ietekmīgais finansists Džefrijs Epšteins un viņa partnere Gīleina Maksvela likuši Virdžīnijai sniegt seksuālus pakalpojumus saviem ietekmīgajiem un slavenajiem draugiem, tostarp karaliskās ģimenes pārstāvim princim Endrjū. 2022. gadā tika panākts mierizlīgums starp Virdžīniju un karalisko ģimeni. Viņai kā kompensācija par nodarītajām ciešanām tika samaksāta neizpaužama naudas summa.
Endrjū izteica nožēlu par to, kas bijis jāpārcieš Virdžīnijai, taču savu vainu neatzina un neatvainojās sievietei.
Savos memuāros Virdžīnija smalki apraksta katru tikšanos ar princi, pirmā tikšanās esot bijusi 2001. gadā. “Esmu daudz domājusi par viņa uzvedību. Viņš bija draudzīgs, taču arī uzvedās tā, it kā sekss ar mani būtu viņa dabiskās tiesības,” raksta Virdžīnija. “Mēs izģērbāmies un iekāpām vannā, bet ilgi tur nepalikām. Princis ļoti gribēja ātrāk pārcelties uz gultu. Viņam ļoti patika pēdas, viņš glāstīja pirkstus un laizīja tās,” viņa raksta.
Esot baidījusies, ka princis vēlēsies, lai viņa dara to pašu viņam, bet tas neesot noticis. Ātri vien priekšspēle pārvērtusies par aktu, kas nebija ilgāks par 30 minūtēm.
Īpašu uzmanību viņš veltīja manām kājām – glāstīja pirkstus un laizīja manas pēdas.
Otrā reize bijusi tajā pašā gadā Epšteina mājās Ņujorkā, bet trešā – uz slepenās miljonāra salas. “Epšteinam to patika saukt par Mazo Sentdžefa salu,” memuāros raksta Virdžīnija. Tolaik viņai bija 18 gadu, un Epšteina rīkotajās seksa orģijas esot piedalījušās astoņas meitenes. “Viņas izskatījās jaunākas par 18 gadiem un slikti runāja angliski. Epšteins par to smējās, sakot, ka ar viņām saprasties ir visvieglāk,” atceras Džufre.