Zinātnieki atklājuši, ka vienkāršs ikdienas ieradums var būtiski samazināt insulta risku. Kas jādara?

20:37, 21. februāris 2026
Jauns pētījums liecina, ka regulāra zobu diegošana var ievērojami samazināt insulta risku, raksta “Daily Mail”.

Pētījumi jau sen ir pierādījuši, ka augsts baktēriju līmenis, kas saistīts ar smaganu slimībām, var palielināt iespējamību saslimt ne tikai ar šo potenciāli nāvējošo slimību, bet arī diabēta un augsta asinsspiediena risku.

Tagad ASV zinātnieki ir atklājuši,  ka cilvēkiem, kuri 25 gadu garumā regulāri lietoja zobu diegu būtiski samazinājās išēmiskā insulta risks.
Išēmiskais insults ir visizplatītākais insulta veids , ko izraisa asins trombs smadzeņu artērijā.

Pētnieki, kuri vairāk nekā 25 gadus sekoja līdzi 6 000 amerikāņu veselības stāvoklim, konstatēja, ka zobu diegošana var samazināt arī  kardioemboliskā insulta risku — insulta veida, kas rodas asinsvada plīsuma dēļ. Šāds risks, regulāri diegojot zobus, samazinājās pat par 44%.

Eksperti uzsver, ka šie rezultāti vēlreiz pierāda  mutes dobuma higiēnas nozīmi, kas ietver  zobu tīrīšanu divas reizes dienā, zobu diegošanu un regulāru zobārsta apmeklējumu.

Tomēr aptaujas liecina, ka tikai trīs no desmit britiem zobu diegu lieto  katru dienu.

Pētījuma autori uzsver, ka zobu diega lietošana nav vienīgais veids , kā novērst insultu, taču šī pētījuma  rezultāti rāda, ka tā ir vēl viena būtiska veselīga dzīvesveida sastāvdaļa

Zobu diega lietošana samazina mutes dobuma infekciju, smaganu slimību un iekaisuma risku, kas ir cieši saistīts ar insulta attīstību.

Pētījumā piedalījās 6 278 brīvprātīgie, kuriem tika uzdoti jautājumi par viņu zobu higiēnas paradumiem. 25 gadu laikā aptuveni 65% no visiem dalībniekiem regulāri lietoja zobu diegu.

Kopumā šajā periodā insults tika konstatēts 434 dalībniekiem, no kuriem 147 gadījumos tas bija trombotisks, 97 – kardiomembolisks, bet 95 – cita veida insults.

Pētījuma rezultāti, kas tika prezentēti Amerikas Insulta asociācijas konferencē Losandželosā, atklāja arī, ka 1 291 dalībniekam tika diagnosticēta priekškambaru mirdzēšana – izplatīta sirds slimība, kas izraisa neregulāru sirdsdarbību un palielina insulta risku.

“Personām, kuras regulāri lietoja zobu diegu, bija zemāks išēmiskā insulta, kardioembolijas insulta un  ātriju fibrilācijas gadījumu skaits,” teica pētnieki.

Zobu diega lietošana palīdzēja samazināt insulta risku neatkarīgi no citiem mutes dobuma higiēnas paradumiem, piemēram, zobu tīrīšanas.

