Zinātnieki atklājuši, ka vienkāršs ikdienas ieradums var būtiski samazināt insulta risku. Kas jādara? 0
Jauns pētījums liecina, ka regulāra zobu diegošana var ievērojami samazināt insulta risku, raksta “Daily Mail”.
Pētījumi jau sen ir pierādījuši, ka augsts baktēriju līmenis, kas saistīts ar smaganu slimībām, var palielināt iespējamību saslimt ne tikai ar šo potenciāli nāvējošo slimību, bet arī diabēta un augsta asinsspiediena risku.
Išēmiskais insults ir visizplatītākais insulta veids , ko izraisa asins trombs smadzeņu artērijā.
Pētnieki, kuri vairāk nekā 25 gadus sekoja līdzi 6 000 amerikāņu veselības stāvoklim, konstatēja, ka zobu diegošana var samazināt arī kardioemboliskā insulta risku — insulta veida, kas rodas asinsvada plīsuma dēļ. Šāds risks, regulāri diegojot zobus, samazinājās pat par 44%.
Tomēr aptaujas liecina, ka tikai trīs no desmit britiem zobu diegu lieto katru dienu.
Pētījuma autori uzsver, ka zobu diega lietošana nav vienīgais veids , kā novērst insultu, taču šī pētījuma rezultāti rāda, ka tā ir vēl viena būtiska veselīga dzīvesveida sastāvdaļa
Pētījumā piedalījās 6 278 brīvprātīgie, kuriem tika uzdoti jautājumi par viņu zobu higiēnas paradumiem. 25 gadu laikā aptuveni 65% no visiem dalībniekiem regulāri lietoja zobu diegu.
Kopumā šajā periodā insults tika konstatēts 434 dalībniekiem, no kuriem 147 gadījumos tas bija trombotisks, 97 – kardiomembolisks, bet 95 – cita veida insults.
Pētījuma rezultāti, kas tika prezentēti Amerikas Insulta asociācijas konferencē Losandželosā, atklāja arī, ka 1 291 dalībniekam tika diagnosticēta priekškambaru mirdzēšana – izplatīta sirds slimība, kas izraisa neregulāru sirdsdarbību un palielina insulta risku.
“Personām, kuras regulāri lietoja zobu diegu, bija zemāks išēmiskā insulta, kardioembolijas insulta un ātriju fibrilācijas gadījumu skaits,” teica pētnieki.
Zobu diega lietošana palīdzēja samazināt insulta risku neatkarīgi no citiem mutes dobuma higiēnas paradumiem, piemēram, zobu tīrīšanas.