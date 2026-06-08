Ja Ukrainai ir sava dronu industrija, kāpēc mums joprojām jāziedo? Skaidro Slaidiņš 0

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LA.LV
15:24, 8. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas pilna mēroga iebrukuma laikā Ukrainā joprojām aktīvi tiek vākti ziedojumi dažāda veida militārajam un tehniskajam atbalstam, tostarp dronu iegādei. Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidro, ka, lai gan Ukrainas dronu industrija ir būtiski attīstījusies, joprojām pastāv konkrēti trūkumi, kurus ārējais atbalsts palīdz segt.

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Pēc viņa teiktā, Ukrainas spēki paši spējuši attīstīt un nodrošināt FPV dronu segmentu, taču joprojām ir nepieciešami, piemēram, “Mavic” tipa droni ar termokamerām, kas tiek izmantoti novērošanai frontes līnijās. Tie joprojām ir būtisks resurss izlūkošanas un situācijas novērtēšanas vajadzībām.

Slaidiņš norāda, ka dronu izmantošana karā ir kļuvusi daudzslāņaina – pastāv dažādi veidi ar atšķirīgām funkcijām, un ne visi no tiem Ukrainai ir pietiekamā daudzumā. Viņš arī uzsver, ka atsevišķos gadījumos dronu zaudēšana frontē nozīmē papildu birokrātiju un paskaidrojumu sniegšanu, kas liecina par joprojām pastāvošu administratīvo slogu.

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Viņš skaidro, ka, neraugoties uz Ukrainas progresu dronu ražošanā, ārējais atbalsts joprojām ir nozīmīgs, īpaši attiecībā uz izlūkošanas un novērošanas iekārtām, kā arī citu ekipējumu.

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