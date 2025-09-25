Ja vien vēlēsies kādam iepatikties – tas izdosies lieliski. Dienas horoskops 26. septembrim 0
Auns
Diena būs daudzsološa. Tev būs iespēja gūt panākumus sarežģītā lietā, izcīnīt uzvaru, kas pavērs priekšā daudz jaunu iespēju – viena par otru labāka. Svarīgākais būs – neapjukt vissvarīgākajā brīdī un pieņemt lēmumu pašam, ignorējot apkārtējo “labvēļu” padomus. Tuvākie cilvēki sajūsmināsies par taviem sasniegumiem un patiesi priecāsies par taviem panākumiem. Dienas otrā puse būs lieliski piemērota pasākumu, svinību vai izklaides organizēšanai ģimenes locekļiem un draugiem.
Vērsis
Tev nāksies pieņemt sarežģītu lēmumu, tikt skaidrībā ar ļoti samudžinātu situāciju un atklāt kaut ko nepatīkamu. Taču kopumā situācija nebūs bezcerīga. Tu jutīsies enerģisks, un tas jau būs pietiekami, lai tiktu galā ar nelabvēlīgām tendencēm. Šī diena būs piemērota tam, lai satiktos ar seniem paziņām un pārrunātu sen aizmirstas lietas. Šīs atmiņas ne tikai sagādās prieku, bet arī palīdzēs izdarīt pareizus secinājumus no pagātnes. Daudzi Vērši pieņems lēmumus, kas noteiks viņu nākotnes virzienu.
Dvīņi
Diena būs diezgan veiksmīga, bet tev nāksies daudz strādāt. Neceri uz viegliem panākumiem, nejaušu veiksmi vai uzvarām. Tikai neatlaidīgs darbs nesīs rezultātus. Par laimi, tu varēsi paļauties uz līdzīgi domājošajiem – viņi būs līdzās, palīdzēs un dalīsies ar interesantām idejām. Tomēr diena būs nogurdinoša. Dienas beigās tu jutīsi, ka tev nepieciešams emocionāls atbalsts un atpūta. Vakarā pavadi laiku ar kādu tuvu cilvēku – tas palīdzēs atgūt spēkus.
Vēzis
Tu pavadīsi pārāk daudz laika pārdomās, tāpēc tev būs grūti pielāgoties šīs dienas saspringtajam ritmam. Apkārtējie gaidīs no tevis ierasto enerģiju un rosīgumu, un nebūs apmierināti, kad redzēs, ka nesteidzies rīkoties. Tev būs svarīgi nepieļaut citu iejaukšanos tavā privātajā dzīvē. Jo labāk sargāsi savas robežas, jo mazāka būs problēmu iespējamība. Atceries – arī tavs viedoklis ir tikpat svarīgs kā sabiedrībā pieņemtie uzskati.
Lauva
Tev izdosies atrast cilvēku, kas būs gatavs palīdzēt atrisināt visas tavas problēmas. Neslēp savu pateicību – un šis cilvēks darbosies vēl centīgāk. Iespējams, atrisināsi senus strīdus ar vadību, tiesvedības jautājumus vai konfliktus ar varas iestādēm. Šī diena būs piemērota sirsnīgām sarunām ar tuvajiem, draudzīgām tikšanām un romantiskiem randiņiem. Ja vien vēlēsies kādam iepatikties – tev tas izdosies lieliski.
Jaunava
Tev šī diena nebūs viegla. Garastāvoklis mainīsies uz sliktu pusi, gribēsies mieru, bet diemžēl zvaigznes tev to nedāvās. Nāksies strādāt vairāk nekā parasti – un ne pašos ērtākajos apstākļos. Attiecības ar tuvāko cilvēku arī nesagādās prieku. Senās domstarpības, kuras tu centies izlīdzināt, atkal uzpeldēs – un diezgan nepatīkami. Šajā dienā tev būs vajadzīga iekšēja izturība, lai saglabātu mieru.
Svari
Tu strādāsi vairāk, nekā vajadzētu. Saudzē sevi, palēnini tempu. Tavs entuziasms un darba spars, visticamāk, netiks pienācīgi novērtēts, bet kritika gan izskanēs diezgan daudz. Iespējamas finansiālas grūtības – varbūt atteiks piešķirt kredītu vai citu materiālu palīdzību. Emocionālais fons būs nestabils – būsi viegli aizkaitināms un nepacietīgs. Uzmanies ar to, ko saki – vari netīšām aizvainot tos, kurus mīli.
Skorpions
Tu būsi ļoti aizdomīgs, un tas sāpinās tos, kuri patiesi vēlas tev palīdzēt. Attiecības gan neizjuks pavisam, bet kļūs saspringtākas, un saprasties būs grūtāk. Vienatnē tu jutīsies labi un ne mirkli nenāksies garlaikoties. Tev prātā nāks neparastas domas un idejas, kurām būs vērts pievērst uzmanību. Ja tev ir dienasgrāmata – pieraksti šodienas pārdomas un sajūtas. Vēlāk tās var noderēt.
Strēlnieks
Tev būs grūti saprast pašam sevi un to, kā patiesībā jūties par pēdējo dienu notikumiem. Reizēm pārņems trauksme, citkārt – optimisms un pārliecība. Garastāvoklis mainīsies bieži, un tas mulsinās apkārtējos. Taču tev izdosies veiksmīgi strādāt, risināt svarīgas lietas un plānot nākotni. Godīgi sakot – visa šī lietderīgā rosība tevi nogurdinās. Tu labprātāk pavadītu šo dienu mierā un atpūtā.
Mežāzis
Šodien tu vari nonākt sarežģītā situācijā – nāksies manevrēt, meklēt nestandarta risinājumus un atbildēt uz pretrunīgiem jautājumiem. Tu ar to tiksi galā, bet tas nebūs tev pa prātam – tu labāk izvēlētos kaut ko vienkāršāku. Radošais potenciāls būs zemāks nekā parasti, un trūks iedvesmas. Būs arī cilvēki, kas uz to norādīs. Labi veiksies ar rutīnas darbiem – tur, kur vajadzīgas zināšanas un pieredze, tu nekļūdīsies. Bet sarežģīti, nestandarta uzdevumi šodien nebūs tev pa spēkam.
Ūdensvīrs
Tu pavadīsi daudz laika starp cilvēkiem, kuri tev neizraisa simpātijas. Savstarpējā neapmierinātība pieaugs ar katru stundu, un kāds nepatīkams strīds būs neizbēgams. Šī diena būs ideāli piemērota darbam vienatnē, mācībām vai radošiem projektiem. Koncentrējies uz to, ko tu spēj paveikt, un nemēģini mainīt netaisnīgo pasauli. Ja arī diena nebūs patīkama, tad vismaz noderīga – noteikti.
Zivis
Tu būsi ļoti emocionāls un nespēsi sevi savaldīt. Rīkojoties impulsīvi, pastāv risks izjaukt gandrīz visu, ko uzsāksi. Dažus piesaistīs tava impulsivitāte un atklātība, bet vairāk būs tādu, kuri vēlēsies no tevis turēties pa gabalu. Tu ļoti asi reaģēsi uz jebkādu iejaukšanos savā dzīvē, tādējādi sabojājot attiecības ar cilvēkiem, kas varētu tev palīdzēt pārvarēt grūtības. Mazliet vairāk savaldības, īpaši saziņā ar vecākiem cilvēkiem, tev nenāktu par ļaunu.