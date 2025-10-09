VIDEO. Polārlāči par savām mājām padarījuši pamestu meteostaciju 0
Vai saskaiti, cik lāču dzīvo pamestajā mājiņā? Šie kadri pārsteiguši tūkstošiem skatītāju visā pasaulē – uz nelielās Koljučinas salas Čukotkā drons iemūžinājis polārlāčus, kas iekārtojušies sen pamestā meteoroloģiskajā stacijā.
Fotogrāfs un ceļojumu blogeris Vadims Mahorovs sociālajos tīklos dalījies ar iespaidīgu video, kurā redzami vairāki lāči – tie brīvi klīst pa teritoriju, skatās laukā pa logiem un guļ saulē, bet viens pat mēģina noķert dronu.
Koljučinas sala atrodas netālu no vietas, kur pulcējas roņi un peld vaļi, tāpēc lāčiem šī vieta kļuvusi par īpaši ērtiem medību laukiem. Pamestās mājas viņi uztver kā patvērumu – iekšā nesvilpo vējš, nelīst lietus, bet pagalmā var omulīgi atpūsties saulē.
Meteoroloģiskā stacija šeit darbojās padomju laikos, bet tika slēgta 1990. gadu sākumā pēc PSRS sabrukuma. Kopš tā laika cilvēki te vairs nedzīvo, bet vietu savās ķepās pārņēmuši polārlāči.