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Jāsēj salātus, skābenes, dilles, baziliku un citus zaļumus: dārza darbu kalendārs no 9. līdz 16. jūnijam 0

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Ārija Rudlapa / Latvijas mediji
Dārzs

Dārzs pēc Mēness kalendāra. Kas darāms šonedēļ, kad dārzu labāk netraucēt?

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9.–11.06. (līdz pusdienai). Lapu dienas. Sēj salātus, skābenes, dilles, baziliku, rukolu un citus zaļumus, zālājus, zaļbarības un zaļmēslojuma augus. Appļauj ganības un zālienus. Apgriež skābenes, maurlokus un ziednešus rabarberiem. Sēj dēstiem agro šķirņu galviņkāpostus, ziedkāpostus un Pekinas kāpostus rudens ražai.

11. (no pusdienas)–12.06. Augļu dienas. Sēj gurķus, kabačus, ķirbjus, cukurzirņus, sviesta pupiņas. Atsien un veido tomātus, gurķus, arbūzus, vīnogulājus, izlaužot liekos dzinumus. Līdzīgus veidošanas darbus veic arī augļukokiem.

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13.–14.06. Sakņu dienas. Sēj sakņaugus vēlākai ražai. Ravē, rušina un mēslo jau esošos. Apstrādā augsni papuvēs atstātajās platībās, kas domātas vēlajiem sējumiem un stādījumiem. Nostiprina nogāzes, veido un klāj segumu celiņiem, ierok sētām stabus. Klāj mulču uz dobēm un apdobēm.

14. (no pusdienas)–15.06. Nelabvēlīgas dienas. Ravē, pļauj nezāles, apstrādā augsni papuves laukos. Apkaro kaitēkļus.

16.06. Ziedu dienas. Sēj un stāda vasaras puķes un ziemcietes. Sēj nektāraugus. Pārstāda narcises no dobes dobē, norok tulpju un citu pavasara sīpolpuķu stādmateriālu. Vāc ārstniecības augus. Pļauj zāli ziemas lopbarībai. Sien pirtsslotas.

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