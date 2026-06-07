Viena kļūda jūnijā var sabojāt rabarberu ražu: dārzkopji iesaka rīkoties laikus 0
Rabarberu sezona ir pašā plaukumā, un daudzviet dārzos jau tiek vākti pirmie sulīgie kāti. Taču tieši šajā laikā augiem var parādīties problēma, kuru daudzi nepamana laikus.
Labā ziņa dārzkopjiem – jūnija sākums parasti ir ideāls laiks rabarberu novākšanai. Šajā periodā kāti mēdz būt lielāki, sulīgāki un saldāki. Tomēr pēc straujām temperatūras maiņām augi var piedzīvot stresu, kas ietekmē to attīstību.
Viena no biežākajām problēmām ir ziedēšana. Tā vietā, lai enerģiju ieguldītu spēcīgu kātu veidošanā, augs sāk ražot ziedus un vēlāk arī sēklas. Rezultātā kāti kļūst tievāki, mazāki un zaudē daļu savas garšas. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka rabarbers ir zaudēts.
Kā jūnijā iegūt lielākus rabarberu kātus?
Risinājums ir pavisam vienkāršs – tiklīdz pamanāt ziedkātu, tas jānoņem. Vairumā gadījumu jūnijā ziedi vēl ir pietiekami trausli, tāpēc tos var nolauzt pat ar pirkstiem, neizmantojot šķēres.
Svarīgākais ir rīkoties laikus – jo ilgāk ziedi paliek uz auga, jo vairāk enerģijas tas novirza sēklu veidošanai, nevis kātu augšanai.
Speciālisti iesaka ik pēc dažām dienām apskatīt rabarberus un noņemt visus jaunizveidotos ziedus. Šis vienkāršais darbs aizņem vien dažas minūtes, taču var būtiski ietekmēt ražas kvalitāti.
Kāpēc rabarberi sāk ziedēt?
Visbiežāk tas notiek tad, kad augs izjūt stresu. To var izraisīt ilgstošs sausums vai straujas temperatūras izmaiņas. Kad augsne izžūst, rabarberi var pārslēgties uz izdzīvošanas režīmu un sākt veidot ziedus.
Lai no tā izvairītos, augus regulāri jālaista, īpaši siltā laikā. Tāpat palīdz mulčas kārta ap augu, kas palīdz saglabāt mitrumu un uztur saknes vēsākas. Vēlams arī regulāri ravēt nezāles un izvairīties no ražas novākšanas īpaši karstās dienās.
Lai gan ziedēšana var šķist satraucoša, rabarberi ir izturīgi augi un parasti ātri atkopjas. Dažas sekundes, kas veltītas ziedkātu noņemšanai jūnijā, var atmaksāties ar ievērojami lielāku un gardāku ražu.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.