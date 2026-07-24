Zagļi apmeklētāju un apsardzes acu priekšā nozog 2500 gadus senu zelta kaklarotu 0
Pārdrošā zādzībā Francijas austrumos no muzeja nozagta aptuveni 2500 gadus sena ķeltu zelta kaklarota, kas sver ap puskilogramu.
Apzagts muzejs Šatijonā pie Sēnas, Burgundijā.
Vietējais mērs Žeremī Brigā teica, ka pirms tam muzejā jau bija notikuši divi zādzību mēģinājumi un, lai gan muzejs bija pastiprinājis drošības pasākumus, zagļi bija pietiekami labi organizēti, ātri un apņēmīgi, lai pastrādātu zādzību.
Zagļi gaišā dienas laikā nozaga kaklarotu, neskatoties uz apmeklētāju, personālu un apsardzes klātbūtni, paziņoja mērs.
Zādzībā neviens cilvēks nav cietis.