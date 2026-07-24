Vai Rīgā šodien notiek pasaules mēroga pasākums? Vietējie neizpratnē par viesnīcu cenām galvaspilsētā 0

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LA.LV
21:55, 24. jūlijs 2026
Stāsti Izpēte

Vēl pavisam nesen vēstījām, ka šogad Latvijā samazinājies ārvalstu tūristu skaits. Taču, spriežot pēc vietējo iedzīvotāju novērojumiem, to ne vienmēr var just. Daži norāda, ka atrast naktsmītni Rīgā par saprātīgu cenu šobrīd nemaz nav tik vienkārši.

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Sociālo mediju platformā “X” Ilona raksta: “Vienkārši dramatiska situācija Rīgā ar viesnīcām, ja negribas maksāt 180 eiro par nakti. Vai pie mums šodien kaut kāds pasaules mēroga pasākums notiek?”

Uz ierakstu atsaucās Kristaps: “Jā, lielais drifts. Bet vasarā viesnīcas pie mums ir dārgas. Un tas ir forši, jo tas nozīmē, ka tūristu daudz,” viņš raksta.

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Savukārt cits lietotājs izteica savu versiju par augstajām cenām: “Tūristu/viesnīcu attiecība neveido cenas kritumu konkurences paaugstināšanai. Lai izturētu sezonu, jāpaņem no katra maksimums. Daudzas ir “mazgātuves” – viesu nav, bet numuriņi aizņemti, tāpēc cenu tur augšā, jo tad nav jādomā par uzkopšanu.”

Lai noskaidrotu, vai situācija tiešām ir tāda, kā to raksturo sociālo tīklu lietotāji, ielūkojāmies vietnē “Booking.com”.

Meklējot naktsmītni šodienai, 24. jūlijam, divām personām, redzams, ka piedāvājumu cenas patiešām ir ļoti atšķirīgas. Lētākās naktsmītnes maksā aptuveni 79 eiro, savukārt par dažiem piedāvājumiem jārēķinās ar vairāk nekā 500 eiro par vienu nakti.

Lūk, daži no piedāvājumiem:

Ekrānuzņēmums
Ekrānuzņēmums
Ekrānuzņēmums

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