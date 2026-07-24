Vai Rīgā šodien notiek pasaules mēroga pasākums? Vietējie neizpratnē par viesnīcu cenām galvaspilsētā 0
Vēl pavisam nesen vēstījām, ka šogad Latvijā samazinājies ārvalstu tūristu skaits. Taču, spriežot pēc vietējo iedzīvotāju novērojumiem, to ne vienmēr var just. Daži norāda, ka atrast naktsmītni Rīgā par saprātīgu cenu šobrīd nemaz nav tik vienkārši.
Uz ierakstu atsaucās Kristaps: “Jā, lielais drifts. Bet vasarā viesnīcas pie mums ir dārgas. Un tas ir forši, jo tas nozīmē, ka tūristu daudz,” viņš raksta.
Savukārt cits lietotājs izteica savu versiju par augstajām cenām: “Tūristu/viesnīcu attiecība neveido cenas kritumu konkurences paaugstināšanai. Lai izturētu sezonu, jāpaņem no katra maksimums. Daudzas ir “mazgātuves” – viesu nav, bet numuriņi aizņemti, tāpēc cenu tur augšā, jo tad nav jādomā par uzkopšanu.”
Nu, ja nav galīgi princese uz zirņa, tad Čakenē ir leģendārā Viktorija; ģeševo i serģito, bet pret cenu gultās miega kvalitāte ir izcila.
— Karl_With_An_L (@karlwithanl) July 24, 2026
Pie Vef nebija dārga, Dodo hotel, hotel Brigita un Best hotel. Centrā kaut kad ar atlaidēm bij hotel Ģertrūde.
— M.Mika (@telefontubbie) July 24, 2026
Kaut kas noteikti neparasts jo 14 augusts 100-120 eiro kas ir normāli pīķa sezonā.
— Helmars Šmits (@Helmars456) July 24, 2026
Nupat pabraucu pa Poliju. Arī nebija nekādas lētās viesnīcas
— Kumins (@Kumins20) July 24, 2026
Lai noskaidrotu, vai situācija tiešām ir tāda, kā to raksturo sociālo tīklu lietotāji, ielūkojāmies vietnē “Booking.com”.
Meklējot naktsmītni šodienai, 24. jūlijam, divām personām, redzams, ka piedāvājumu cenas patiešām ir ļoti atšķirīgas. Lētākās naktsmītnes maksā aptuveni 79 eiro, savukārt par dažiem piedāvājumiem jārēķinās ar vairāk nekā 500 eiro par vienu nakti.
Lūk, daži no piedāvājumiem:
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