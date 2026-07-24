Foto – LETA/Edijs Pālēns

Pat izsludināts dzeltenais brīdinājums! Sinoptiķi brīdina par laikapstākļiem naktī 0

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LETA
21:29, 24. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Naktī uz sestdienu Latvijas centrālajos un austrumu rajonos veidosies migla ar redzamību 200-500 metri, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

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Sinoptiķi prognozē, ka migla saglabāsies līdz sestdienas rītam. Saistībā ar to ir izsludināts dzeltenais brīdinājums, kas būs spēkā no pusnakts līdz sestdienas plkst. 9.

Dzeltenais brīdinājums nozīmē, ka migla skars plašas teritorijas, atsevišķās vietās tā var būt ļoti bieza. Migla var ietekmēt aktivitātes, kas paredzētas ārā. Tiks traucēta transporta kustība uz ceļiem, kā arī gaisa satiksme.

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Cilvēki tiek aicināti miglas dēļ ieplānot ilgāku laiku ceļam, turklāt var būt arī pasliktināta gaisa kvalitāte, jo sevišķi pilsētās.

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