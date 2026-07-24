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Nekad šajā vietā neglabā maizi! Tur tā sabojājas trīs reizes ātrāk 0

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Ja plānojat maizi apēst dažu dienu laikā, vislabākā vieta tai ir turpat uz virtuves letes. Ledusskapis ir lieliski piemērots pienam, sieram un ēdienu pārpalikumiem, taču ne maizei.

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Kā raksta izdevums “Simply Recipes”, ledusskapis var palēnināt pelējuma veidošanos, taču tas acumirklī padarīs maizi bezgaršīgu un sausu. Zema temperatūra, kas ir nedaudz virs sasalšanas punkta, veicina maizes novecošanos un izžūšanu pat trīs reizes ātrāk nekā tad, ja to vienkārši turētu uz galda.

Kā pareizi uzglabāt dažādus maizes veidus?

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Maizes svaiguma saglabāšana ir atkarīga gan no tās veida, gan no tā, cik drīz plānojat to celt galdā.

Pašcepta maize ar kraukšķīgu garoziņu: šādu maizi vislabāk turēt papīra maisiņā istabas temperatūrā. Tas nodrošinās optimālu gaisa cirkulāciju un saglabās garoziņu kraukšķīgu. Izvairieties no plastmasas maisiņiem – tie aiztur mitrumu, un kraukšķīgā garoza ātri kļūs mīksta un “gumijota”.

Sagrieztas maizes uzglabāšanas viltība: ja klaips jau ir iesākts, novietojiet to uz griešanas dēļa ar griezuma vietu uz leju. Tādējādi maize pati dabiski “noslēdzas” un vidusdaļa neizžūst. Papildus pārklājiet to ar papīra maisiņu.

Mīkstā sviestmaižu maize (tostermaize): šo maizi gan ieteicams atstāt tās oriģinālajā plastmasas iepakojumā, jo ražotājs to ir paredzējis tieši mīkstuma saglabāšanai. Glabājiet to istabas temperatūrā, pēc iespējas tālāk no tiešiem saules stariem un karstuma avotiem (piemēram, plīts).

Ilgtermiņa risinājums – tikai saldētava

Ja zināt, ka nepaspēsiet maizi apēst dažu dienu laikā, aizmirstiet par ledusskapi un lieciet to uzreiz saldētavā. Sasaldēšana pilnībā aptur maizes novecošanās procesu. Saldēt var gan veselus klaipus, gan pusītes, gan šķēles.

Starp citu, saldētas maizes šķēles ir ideāli piemērotas likšanai tosterī uzreiz no saldētavas. Pirms sasaldēšanas ielieciet maizi rāvējslēdzēja maisiņā un izspiediet no tā pēc iespējas vairāk gaisa.

Svarīgi pirms atkausēšanas: kad ņemat maizi ārā no saldētavas, noteikti izņemiet to no maisiņa. Ja to neizdarīsiet, iepakojumā izveidosies kondensāts un maize kļūs slapja. Ļaujiet tai atgūt mīkstumu istabas temperatūrā.

Ja vēlaties panākt “tikko ceptas maizes” efektu un kraukšķīgumu, pirms pasniegšanas uz dažām minūtēm ielieciet to karstā cepeškrāsnī.

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