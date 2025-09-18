Situācija rada reālus draudus skolēnu un personāla drošībai: daļēji aizliegta Jēkabpils 2.vidusskolas ēkas ekspluatācija 0
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) daļēji aizliedzis Jēkabpils 2.vidusskolas ēkas ekspluatāciju, aģentūru LETA informēja BVKB.
Birojs ir veicis ārpuskārtas pārbaudi Jēkabpils 2.vidusskolas ēkā Jaunajā ielā 44, Jēkabpilī, konstatējot, ka no griestiem ir atdalījies un nokritis ugunsdrošais apmetums. Šī situācija rada reālus draudus skolēnu un skolas personāla veselībai un drošībai.
Līdz ar to BVKB ir pieņēmis lēmumu noteikt ekspluatācijas aizliegumu vairākām ēkas telpām pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā stāvā līdz bīstamības novēršanai.
BVKB pieņemtais lēmums stājās spēkā šī gada 16.septembrī, un tā apstrīdēšana neaptur tā darbību. BVKB atgādina, ka par ēkas uzturēšanu drošā stāvoklī atbildīgs ir tās īpašnieks.
BVKB aicina visas iesaistītās puses nekavējoties veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu konstatēto apdraudējumu un nodrošinātu skolēnu un pedagogu drošību.
BVKB telpu ekspluatācijas aizliegumu pārskatīs pēc tam, kad telpas atkal būs drošas lietošanai skolēniem un skolas personālam.
Kā aģentūru LETA informēja Jēkabpils novada mērs Raivis Ragainis (LZP), pašlaik attiecīgajā skolas korpusā strādā būvnieks, kas novērtē situāciju un strādā pie problēmu novēršanas korpusa trešajā un ceturtajā stāvā.
Pašlaik daļa skolēnu turpina mācības skolā, bet daļai tās notiek attālināti.
Pašvaldības atbildīgās amatpersonas tuvākajā laikā sanāks uz apspriedi, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību un meklētu risinājumus, kā bērniem nodrošināt mācības.
Kā viens no risinājumiem tiek pieļauta bērnu pārcelšana uz citu skolas filiāles ēku.
Jau ziņots, ka septembra sākumā skolas ceturtā stāva vestibilā nokritušas putuplasta plāksnes un ugunsdrošais apmetums.
Jēkabpils 2.vidusskolas vadība kopā ar skolas padomi pārrunāja situāciju un nolēma, ka 5.-8.klašu un 10.klašu audzēkņi mācīsies attālināti līdz 19.septembrim vai līdz laikam, kad varēs droši izmantot skolas jaunā korpusa telpas. Savukārt 1.-4.klašu skolēni un skolēni, kuriem jākārto eksāmeni, proti, 9., 11. un 12.klašu skolēni, mācīsies klātienē drošās mācību telpās.