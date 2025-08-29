Jaunas impērijas dzimšana: Benjamiņu namā notika J. Tutiņa inaugurācija 0
Vakar, 28. augustā Rīgas sirdī – leģendārajā Benjamiņu namā – pulcējās kultūras un uzņēmēju elite, lai bīskapa Andra Kravaļa vadībā tiktu inaugurēts komponista Jēkaba Tutiņa impērijas manifests. Monumentālais albums “Not Quite Baroque”, ko pirmatskaņoja paplašinātais kamerorķestris diriģenta Artūra Oskara Mitrevica vadībā, sniedza ne vien grandiozu muzikālu pieredzi, bet arī drosmīgu aicinājumu cilvēkiem virzīties pretim saviem sasniegumiem, savai impērijai.
Inaugurācijas ceremonija sākās ar kopīgu Tēvreizi, apliecinot vienotību un pateicību Dievam. Tajā debijas albums “Not Quite Baroque” tika iesvētīts bīskapa Andra Kravaļa vadībā – kā pateicības un godinājuma apliecinājums, svētot albuma ceļu pie klausītājiem. Šis bija brīdis, kurā mūzika ieguva sakrālu dimensiju, nostiprinot savu vietu kā impērijas manifests. Pēc iesvētīšanas izskanēja visi septiņi albuma skaņdarbi paplašinātā kamerorķestra izpildījumā diriģenta Artūra Oskara Mitrevica vadībā, un komponists pats atklāja katra darba stāstu, aicinot klātesošos ielūkoties albuma arhitektūrā un idejiskajā kodolā.
“Tīra instrumentālā mūzika, tur nav kam piesieties. Tur viss ir pareizi uzrakstīts, un viss tas labi skan,” – tā par Jēkaba Tutiņa debijas skaņdarbiem saka Maestro Raimonds Pauls. Arī citas Latvijas sabiedrībā zināmas personības jau atzinīgi novērtējušas jauno komponistu. Modes dizainere Iveta Vecmane uzsvēra emocionālo spēku: “Es joprojām jūtu vibrāciju sevī – Jēkabs ir ļoti talantīgs, super talantīgs. Man patīk cerība un spēks, kas ir šajā skaņdarbā.” Žurnāliste un blogere Une Ulme izcēla dziļumu: “Es biju pēkšņi aizkustināta līdz asarām. Tā bija kā meditācija, kas beidzās ar spēku un jaudu – gribējās vēl, vēl, vēl.” Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds atzina: “Neticami, bet skaņdarbs beidzās pārāk ātri – tā bija mūzika, kas raisa emocijas un pārdomas. Gribējās vēl.” Savukārt uzņēmējs Jānis Dambergs norādīja: “Negaidīti dinamiski un negaidīti labi! Nezināju, ka klasiskā mūzika ir aktīvu cilvēku mūzika – pilna ar pārmaiņām un virzību uz sasniegumiem.”
“Not Quite Baroque” ir komponista Jēkaba Tutiņa debijas albums – monumentāla skaņdarbu kolekcija, kur baroka laikmeta grandiozitāte sastop mūsdienu cilvēka suverenitāti. Septiņi darbi veido impērijas manifestu: “Prophecy” atklāj likteņa vīziju un pravietisku pieteikumu, “Coronation” apliecina kronēšanu un savas varas nostiprinājumu, bet “Elite” ievada jaunā sabiedrībā, kur sākas piederība tiem, kas nosaka spēles noteikumus. Albuma centrā stāv “Glory to God”, nepārprotams apliecinājums, ka visa godība un spēks nāk no Dieva. “I Am” skan kā stingra stāja un identitātes apliecinājums – nepazaudēt sevi, savukārt “Celebration” uzliesmo kā triumfa un uzvaras svinības. Noslēgumā “Code: Empire” apvieno visu ceļu un skan kā nepārprotams paziņojums: šis ir tikai sākums.
Katru dienu komponists Jēkabs Tutiņš savos sociālajos tīklos publicē jaunus video, kuros Latvijas sabiedrībā zināmas personības dalās ar sajūtām, kas pārņēmušas, pirmoreiz dzirdot viņa mūziku. Šajos atklātajos stāstos viņi ne tikai izsaka emocijas par dzirdēto, bet arī atklāj, kā klasiskā mūzika iedvesmo un stiprina viņu pašu ceļā uz sasniegumiem un impērijas būvēšanu. “Šī mūzika nelūdzas tikt sadzirdēta – tā ienāk ar autoritāti, piepilda telpu un klausītāju prātu, paceļ pāri ikdienai un atgādina, ka patiesā impērija sākas mūsos pašos. Tā ir skaņu arhitektūra ar varas un uzvaras ideju, kas stiprina, provocē un virza klausītāju uz sasniegumiem. Impērija rodas tur, kur cilvēks notic savam spēkam — un šis albums ir radīts ambicioziem, neatlaidīgiem un uz sasniegumiem vērstiem cilvēkiem,” saka komponists Jēkabs Tutiņš.
Albuma mūzika pie klausītājiem nonāks tikai vinila formātā. Komponists Jēkabs Tutiņš uzsver, ka šāda plate Latvijas tirgū būs unikāls precedents – no vāka ar sarkanā samta apdari līdz karmīnsarkanajam vinilam katra detaļa darināta ar meistaru rokām. Šis ekskluzīvais izdevums būs iegādājams tikai komponista oficiālajā mājaslapā.
Par komponistu:
Jēkabs Tutiņš ir latviešu izcelsmes komponists, kurš klausītājiem atklāj klasiskas elegances un emociju piesātinātu klausīšanās pieredzi. Jēkaba Tutiņa komponista gaitas aizsākās un attīstījās 2018. gadā Sv. Alberta Romas katoļu baznīcā, kur viņš veidoja savu muzikālo rokrakstu un izkopa melodiskās domas precizitāti. Viņa mūzika izceļas ar dzidri veidotām melodiskajām līnijām, kas spēj aizkustināt un emocionāli uzrunāt klausītāju. Tutiņš ir pārliecināts, ka melodiskums ir atslēga patiesai saiknei ar klausītāju, un ikviens viņa radītais darbs šo principu izvirza par galveno prioritāti. Apzināti izvēloties klasikas estētiku un harmoniju kā savas radošās darbības pamatu, komponists iestājas par mūziku, kas strukturē, iedvesmo un piepilda.