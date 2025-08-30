Kas notiek ar jauniešiem? Jēkabpilī vienaudži kameru priekšā pazemo un piekauj meiteni 0
Divpadsmitgadīga meitene nonākusi vienaudžu ielenkumā – viņu nosēdina uz ceļiem un viena no pusaudzēm iesper pa seju, kamēr pārējās šo brutālo ainu filmē, lai pēc tam dalītos ar video tālāk saviem vienaudžiem, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Vietējie iedzīvotāji raidījumam “Degpunktā” atzīst, ka šāds gadījums viņus nepārsteidz. Viņus vairāk nodarbina jautājums, kas ir šīs meitenes, kuras redzamas video.
“Tā meitene esot pateikusi kaut kādu nelabu vārdu, laikam par narkomāniem nosaukusi. Un par apsaukāšanos, tā teikt, viņa dabūja ar to kedu sev pa seju, diemžēl. Nākamajā reizē tur var visādi būt – var mēli nocirst, var zobus izsist, žokli pārlauzt, sprandu pārlauzt. Tas jau nav normāli. Tas liekas tik briesmīgi, ka vēl bariņš stāv un filmē, kā bērnu pazemo. Ne par velti, daudzi vienkārši ārā pat neiet,” stāsta viena no Ķieģeļu ielas iedzīvotājām.
Jēkabpils vietējie iedzīvotāji raidījumā stāsta, ka apkārtnē šīs meitenes pazīst kā “vietējās bandītes”: “Policiju uz viņām var saukt vai nesaukt, tantukam logus sit. Es pati lieciniece, pati biju klāt, kad bija policija. Tur nav jēgas runāt. Tie ir mūsu vietējie bandīti – nākamā paaudze. Štrāfus viņām liek, bet ar viņām netiek galā.”
Iedzīvotāji piebilst, ka jaunieši ne tikai pīpē, bet arī lieto gāzes un citas narkotikas.
Lai gan video vismaz viena no meitenēm tiek atpazīta, vietējie iedzīvotāji izvairās atklāt vairāk. Apkārtējā vidē valdot savi likumi, kur arī vardarbība nav sveša, tādēļ “savējos nenodod”.
Jēkabpils novada sociālais dienests raidījumam “Degpunktā” apstiprina, ka viena no iesaistītajām jau ilgāku laiku ir viņu redzeslokā.
“Konkrētā ģimene redzeslokā ir nonākusi pērn saistībā ar informāciju no skolas – arī par vardarbīgu uzvedību pret citiem klasesbiedriem. Bijuši alkohola lietošanas gadījumi. Mamma ir apmeklējusi deviņas no desmit nodarbībām. Secinājums no atbalsta grupām – tiek uzlabota komunikācija ar pusaudzi. Vecāki vairāk saprot pusaudžu vecuma īpatnības. Daudz runāts par brīvā laika pavadīšanu , par dažādām iesaistēm, kas jaunietim svarīgi, lai veidojas veiksmīga komunikācija un sadarbība,” norāda Jēkabpils sociālā dienesta pārstāve.
Sociālais dienests raidījumam “Degpunktā” norāda, ka pusaudzei tika piedāvātas arī konsultācijas pie atkarību speciālistiem un darbs jauniešu grupā, tomēr tās viņa apmeklējusi reti.
Speciālisti raidījumā uzsver, ka šādās situācijās svarīgākais ir, lai informācija par vardarbību nonāk līdz policijai, kas var piesaistīt arī citus dienestus. Cietušajam bērnam sākotnēji nepieciešama medicīniska palīdzība, bet turpmākie soļi varētu būt sociālā rehabilitācija. Savukārt vardarbības izdarītājiem – psihologa konsultācijas un iesaiste jauniešu atbalsta programmās.
Valsts policija raidījumam “Degpunktā” apstiprina, ka par šo gadījumu sākta resoriskā pārbaude un tiek noskaidrota video redzamo personu identitāte.