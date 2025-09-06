Ilustratīvs attēls.
Brīdinājums vecākiem! Bērnu un jauniešu vidū ļoti iecienītās austiņas var radīt nopietnas veselības problēmas

20:14, 6. septembris 2025
Veselam

Amerikas Osteopātiskā asociācija lēš, ka 20% no mūsdienu pusaudžiem saskarsies ar dzirdes zudumu, ko izraisa austiņas, kas liekamas ausīs – “AirPods”. Jaunāki bērni, kuri lieto “AirPods”, visticamāk, piedzīvos arī sāpīgas auss infekcijas, vēsta ārvalstu medijs.

Jūties noguris? 12 pārtikas produkti, kas palīdzēs ātri atgūt enerģiju un to nodrošināt visas dienas garumā
Vai drīkst pļaut slapju vai mitru zāli? Atklājam, kāpēc šis ieradums var maksāt dārgi
1 miljons kritušo un ievainoto, bet Ukrainā joprojām krievu karaspēks kā teju puse Latvijas iedzīvotāju
Tas nav tikai par “AirPods” — un ne tikai par bērniem. Bieža austiņu lietošana, neatkarīgi no zīmola, aizver auss kanālu. Ausis dabiski pašattīrās, bet, aizverot kanālu, šis process netiek īstenots.

Tā vietā auss kanāls kļūst mitrs, silts un noslēgts. Tā ir ideāla vide infekciju attīstībai. Ārsti novēro hroniskas vai biežas auss infekcijas gan pieaugušajiem, gan pusaudžiem, taču bērniem ir mazāki auss kanāli, tāpēc risks ir lielāks.

Pievienojot pārmērīgu skaļumu biežām vai hroniskām infekcijām, dzirde tiek apdraudēta.

Vēl viens izplatīts pārmērīgas austiņu lietošanas blakusefekts ir aizsērējis ausu vasks, kas arī var ietekmēt dzirdi.

Droša austiņu lietošana

Pirmkārt, ierobežojiet laiku, ko bērni pavada ar austiņām. Daži bērni tur austiņas ausīs lielāko daļu modrības stundām ārpus skolas. No dzirdes un infekciju viedokļa tas ir pārāk daudz.

Austiņu nēsāšana vairākas stundas dienā var arī nozīmēt mazāk laika mijiedarbībai ar citiem, mazāk fizisko aktivitāšu un mazāk laika dabā.
60 minūtes ir labs ikdienas limits. Daudzi ārsti iesaka 60/60 noteikumu — 60 minūtes, ar 60% no maksimālā skaļuma.

Otrkārt, pārliecinieties, ka austiņas ir tīras. Ideālā gadījumā tās jāmazgā pēc katras lietošanas reizes. Vismaz reizi nedēļā austiņas var tīrīt ar alkoholu.

Nedrīkst ļaut bērniem dalīties ar austiņām ar draugiem vai ģimenes locekļiem.

Varbūt labāk lielās austiņas?

Apsveriet iespēju pāriet uz austiņām, kas aptver visu ausi. Tādas austiņas ir mazāk riskantas veselībai nekā iekšējās austiņas (earbuds). Tomēr arī to skaļums jāuztur saprātīgā līmenī, lai nesabojātu dzirdi, taču ausī iekšā liekamo austiņu lietošana biežāk noved pie infekcijām. Turklāt skaņas avots ir daudz tuvāk ausij, palielinot relatīvo decibelu līmeni

