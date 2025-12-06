Foto: PTAC/FB

Laimīte var beigties ar nelaimi. PTAC brīdina par kādu īpaši nedrošu Jaungada laimīšu liešanas aspektu 0

13:29, 6. decembris 2025
Tuvojoties gada nogalei, kad daudzi Latvijas iedzīvotāji ierasti izvēlas Jaungada laimīšu liešanu kā svētku tradīciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) vērš uzmanību uz šādu produktu drošumu un ar to saistītajiem riskiem.

Uzmanības centrā – produkti ar paaugstinātu svina saturu!

PTAC īpaši izceļ riskus, kas saistīti ar Jaungada laimīšu liešanu, kuru sastāvā var būt augsts svina daudzums. Ir aizliegts piedāvāt tirgū preces, kur svina koncentrācija ir 0,05% no masas vai vairāk.

Svins ir toksisks smagais metāls, un pārāk liels svina daudzums izstrādājumā, īpaši tādā, ar kuru var būt tieša vai ilgstoša saskare, var radīt nopietnus riskus cilvēka veselībai. Svins organismā uzkrājas, un ķermenis to izvada ļoti lēni. Pat neliels daudzums var radīt kaitējumu, īpaši bērniem — attīstības, uzvedības un nervu sistēmas problēmas, pieaugušajiem — nervu, nieru, sirds-asinsvadu un reproduktīvās veselības traucējumus.

Tieši laimīšu liešanas procesā pastāv nopietns risks, jo svins iztvaiko augstā temperatūrā un tvaikus var ieelpot. Tas ir īpaši bīstami slēgtās telpās. Ņemot vērā to, ka laimīšu liešanas procesā izkausētais materiāls ir pieejams arī mājas apstākļos un bieži bērnu klātbūtnē, tas var nonākt bērna mutē vai saskarsmē ar ādu.

PTAC atgādina par prasību ievērošanu!

Lai nodrošinātu, ka patērētājiem tiek piedāvātas drošas Jaungada laimītes,

komersantiem ir šādi pienākumi:

– jāpārliecinās, ka preces ir identificējamas un ir norādīta informācija par ražotāju, produkta identifikāciju, brīdinājumiem un lietošanas instrukcijām;
– ražotājam jānodrošina, ka prece atbilst noteiktajām drošuma prasībām, t.sk. svina saturs nepārsniedz noteikto limitu.

PTAC aicina patērētājus:

– rūpīgi izvērtēt nepieciešamību iegādāties un izmantot šādas preces;
– apsvērt drošākas alternatīvas Jaungada izklaidēm;
– nepieļaut, ka potenciāli bīstami izstrādājumi nonāk bērnu rokās vai tuvumā.

