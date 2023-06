Jautā skatītāja: Kā cīnīties ar zemesvēžiem, kas apēd kartupeļus? Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāda skatītāja jautāja – kā cīnīties ar zemesvēžiem, kas apēd kartupeļus? Uz šo jautājumu raidījumā atbildi sniedza biologs, 14. Saeimas deputāts (AS) Andrejs Svilāns, kurš sacīja, ka šis ir “klasiskais jautājums”, kas ik gadu atkārtojas.

“Ja nav kartupeļi, tad, kā reizi, iesaka ar kartupeļiem cīnīties! Proti, ja dārzā izrok bedri tur, kur ir viņu aliņas, un tajā bedrē iepilda kartupeļu mizas, nu, tad pagaida kādu nedēļu un tad mēģina to visu izrakt laukā,” tā ieteica biologs Svilāns.

Gadījumā, ja ir kartupeļi, tad tā, protams, būšot “vagošana”. Svilāns ieteica skatītājai uzlikt kādu pupuķu būri. “Jo pupuķis, kam latviskais nosaukums ir bada dzeguze, ir tas putns, kurš vienkārši profesionāli iznīcina zemesvēžus,” sacīja Svilāns.

Uz jautājumu, vai šajā gadījumā nebūs līdzēts ar kādām indēm? Uz to eksperts atteica: “Ar indēm ir tas pats, ko es pieminēju ar kartupeļiem. Jā, ierokot zemē saindētu ēsmu, var arī tādā veidā ar viņiem cīnīties. Bet, protams, ja tas ir kartupeļu lauks, tad irdināšana, un cerēsim vairāk uz mūsu bioloģiskajiem palīgiem. Tie ir eži, tie ir tie paši kurmji, kuri, lai arī kā mums viņi nepatiktu citādā ziņā, jo kurmis ir gaļēdājs un pupuķis. Jā, to bioloģisko palīgu mums ir maz. Jā, bet ir arī ķīmiskie līdzekļi, kurus var izmantot,” skaidroja Svilāns.

Un, kas būs, ja bērs minerālmēslus, kas it kā zemesvēžiem nepatīk, ja ieber zemē? Uz to Svilāns atbildēja: “Tas atkarīgs no tā, kādus minerālmēslus? Ja tie ir lēni šķīstošie, tad, domāju, tam zemesvēzim būs pilnīgi vienalga! Bet, ja tie ir tādi ātri šķīstošie – kaut kas no amonija vai nitrāta savienojuma, tad es pieļauju domu, ka viņiem varētu nepatikt,” piekrita biologs Svilāns, atbildot uz TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājas jautājumu par zemesvēžu iznīcināšanu.