Jūnijs ir skābeņu laiks. Kāds TV24 skatītājs jautā, vai skābenes var izmantot gurķu marinādei?

Šefpavāre Ina Poliščenko raidījumā “Šefpavārs. Uz līnijas” atzīst, ka tas ir labs jautājums, vai skābene var iedot gurķim skābumu, jo pati nekad nav mēģinājusi izmantot skābenes gurķu marinādei, taču, iespējams, pāris skābeņu lapas marinādei var pievienot. Viņa iesaka skābenes pievienot zivs marinādei.

Šefpavāre atklāj, ka pati gurķu marinādei parasti izmanto dilles, piparus, sāli, cukuru un etiķi, taču piedāvā pamēģināt skābenes ātrajai marinādei – sagriezt ripiņās gurķus, pielikt sāli, cukuru, lai gurķis atdod lieko ūdeni, un pievienot sasmalcinātas skābenes.

Skābenes satur daudz C vitamīna, karotīna un minerālvielu. Tajās ir daudz oksālskābes, kas traucē kalcija uzsūkšanos zarnās. To zaļās lapas satur līdz 3% olbaltumvielu, 2,8% ogļhidrātu, dažādas minerālvielas, karotīnu (līdz 6 mg%), flavonglikozīdu, C (50–60 mg%), B1, B2, A, PP vitamīnu, 3% olbaltumvielas, ābolskābi, citronskābi, skābeņskābi.

Senos rakstos ir norādes, ka skābenes ārstnieciskos nolūkos galvenokārt izmanto svaigā veidā. Tās bija lielisks līdzeklis cīņā pret cingu, pateicoties to sastāvā esošajam C vitamīnam.

Skābenes daždažādos veidos labi saskan ar zivju un olu ēdieniem. To skābums labi papildinās ikvienu trekno zivi, īpaši lasi. Tās pat var izmantot, aizstājot tik ierasto citronu.

