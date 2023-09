Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Autors: Inese Supe

Brīdinām, ka rakstā var būt Jums nepatīkams foto, kurā redzams smagi cietušais zēns.

Portāls LA.LV sazinājās ar juristu Ruslanu Bannikovu, kurš vēlas cietušā, 12 gadus vecā bērna vecākiem nodrošināt visu nepieciešamo juridisko palīdzību šajā lietā un ir gatavs to darīt bez atlīdzības.

Jau rakstījām, ka 22.augustā Jelgavā autovadītāja, kurai nebija spēkrata stūrēšanai nepieciešamo tiesību, uzbrauca diviem puišiem, kuri šķērsoja ielu, braucot uz viena riteņa. Vissmagāk cieta 12 gadus vecs zēns, kurš sēdēja uz velosipēda stūres.

“Es pats esmu tētis, un, ja kaut kās notiktos ar manu bērnu tādā veidā, es darītu tieši to pašu, ko es daru tagad. Es nevaru noskatīties, kā šajā lietā, kur ir iesaistīti bērni, autovadītāja iespējams paliks nesodīta. Tas ir nepieļaujami. Nedrīkst iesaistīt kaut kādas pazīšanās, visam ir jānotiek likuma noteiktajā kārtībā,” tā portālam LA.LV sacīja jurists Bannikovs.

“Par esošo situāciju mans uzskats un priekšstats ir, pieņemsim, kā policija iepriekš ir strādājusi. Viņi sākumā ierosina kriminālprocesu un pēc tam, ja, gadījumā, kaut kas nesaiet kopā, tad viņi pārkvalificē šo te par administratīvo procesu, bet šajā gadījumā ir noticis pavisam savādāk un viņi pašā sākumā ir uzsākuši administratīvo procesu, neskatoties uz to, ka sieviete ir braukusi bez autovadītāja apliecības un papildus notrieca divus bērnus. Bērniem tika nodarīti miesas bojājumi, pagaidām vēl nav ekspertīzes lēmums, cik ļoti ir šie miesas bojājumi, bet es ceru, ka drīzumā būs šis te ekspertīzes lēmums. Pēc mana viedokļa tur vajadzētu būt vidēji smagiem miesas bojājumiem,” viņš turpināja paust savu viedokli par šo ceļu satiksmes negadījumu.

Jurists Bannikovs intervijā portālam LA.LV uzsvēra: “Pēc mašīnas, kā tā izskatās pēc avārijas, ir acīmredzams, ka šī sieviete pat nav nobremzējusi pie gājēju pārejas. Ja būtu nokārtojusi auto vadītāja apliecību, tad tai sievietei būtu arī iemaņas, kā sniegt pirmo palīdzību un viņa spētu kaut kā puišiem palīdzēt pirms ātrās palīdzības ierašanās. Cik es esmu noskaidrojis, šī persona pastāvīgi iespējams ir braukājusi bez vadītāja apliecības un nav bijis intereses to nokārtot. Tāpēc vēl jo vairāk esmu pārliecināts, ka sākumā Valsts policistiem bija jāierosina kriminālprocess, ne administratīvā lieta.”

Jurists sazinājies ar autovadītāju un arī viņas draudzeni, kura aktīvi iesaistījusies šajā lietā. Pats atzīst, ka emocijās audio ziņās nav runājis cieņpilnus vārdus šīm personām, tomēr atbildes viņam likušas aizdomāties, vai tiešām policisti objektīvi izmeklē Jelgavā notriekto puiku lietu.

“Viņas draudzene audio stāsta, ka viņai pazīstami visādi prokurori, policisti, ka viņiem ir viss sakārtots. Vienā audio viņa min, ka ir samaksājusi uz vietas policijas darbiniekiem sodu. Un es domāju, kā var policijas darbiniekiem uz vietas samaksāt sodu? Un tas man liek aizdomāties par kaut kādām koruptīvām darbībām,” pieļauj jurists.

Jurists atsūtīja šīs audio ziņas LA.LV redakcijai, kur savus viedokļus pauž šajā ceļu satiksmes negadījumā vainotā persona un viņas draudzene:

“Es zinu to, ka neesmu pārkāpusi nekādus satiksmes noteikumus, un visi saka…Labi, ja cilvēks brauca bez tiesībām, viņam nebija tiesību sēsties pie stūres, bet fakts kā tāds, ja cilvēkam kabatā ir tiesības, kas maina šo situāciju? Vai kādam mazāk sāp no tā, vai kādam ir mazāki pārdzīvojumi? Es domāju, ka nē, un tas šobrīd nekādu lomu nespēlē. Un bija pie tās miega artērijas stikla gabaliņš. Tu jau neiedomājies par to, tu jau tur nebiji un tu neredzēji, ka ātrās palīdzības darbinieki..tur nebija nekādas asiņošanas, nekā ..tur bija tā brūce ar asinīm, bet tur nebija, ka tās asinis šļakstītos vai kā, bet, neskatoties uz to, ātrās palīdzības darbinieki nepārliecinājās par to, vai tur ir stikli vai nav, viņi spieda viņam to brūci un līmēja viņu ciet. Ar to pašu rīcību, viņi varēja to stikla gabalu iestumt tālāk.”

“Viņi paši ietriecās. Viņa pārbrauca gājēju pārejai. Viņi iebrauca, es nezinu, kā to ielu sauc, nu, “vobšem”man tā ir Kārļa iela. Viņi paši viņā iebrauca iekšā, tur “daže” nav bremzēšanas pēdas. Ko jūs tur “nesiet” visi. Tad lai atsūta “vot”, lai parāda “vot””hotja bi” nevis man, jo es vispār esmu trešais cilvēks, “hotja”, tad viņai braukšanas apliecību. Kad un kur ir nodota. Nu, v CSDD. Nu, vot. Ja viņas tādas nav, tad, lai arī vecāki nes atbildību.”

“[…]Ja tu domā, ka es neko nevaru izdarīt, tad tu ļoti rūgti maldies. Mani visa Jelgava zin. Mani pazīst visis prokurori, visi mani zin. Tā kā tā.[..]”

“Burtiski uz vietas samaksāja sodu, to, ko viņai uzrakstīja. Uzreiz.”

Uz jautājumu – vai šāda pazīšanās var ietekmēt izmeklēšanas rezultātu, jurists Bannikovs norāda: “Mēs dzīvojam tādā valstī, tādā pasaulē, es domāju, ka noteikti pazīšanās var ietekmēt procesa gaitu. Es, protams, uzticos mūsu policistiem un prokuroriem, mūsu Iekšlietu ministrijas darbiniekiem par viņu godprātību un visu paŗējo, bet ir, protams, daži indivīdi, kuri tomēr, nevis kā dod zvērestu – gods kalpot Latvijai, bet viņi ierodas uz darbu, lai kalpotu tikai sev. Ar šādiem indivīdiem ir iespējams vienoties.”

Gribētos dzirdēt no policijas darbiniekiem, kāpēc tieši šajā gadījumā ierosināta administratīvā lieta un netika ierosināts kriminālprocess?

Portāls LA.LV turpinās sekot šai lietai.