Jums pat prātā neienāktu! Dīvainākie aizliegumi, kuri jāņem vērā, dodoties ceļojumā uz Dubaiju 0
Apvienotie Arābu Emirāti ir valsts, kurā līdzās laicīgajai likumdošanai pastāv arī islāma ietekmētas normas. Vietējie iedzīvotāji ievēro noteikumus, kas balstīti uz musulmaņu svētajiem tekstiem – Korānu un sunnītu ticību. Šie noteikumi ietver cieņu pret reliģiskajiem līderiem, islāmu kopumā, kā arī pieticības, atturības un cieņpilnas izturēšanās vienam pret otru sabiedriskās vietās ievērošanu.
Lielākā AAE pilsēta ir Dubaija, to var saukt par tūristu dārgakmeni. Tajā atrodas augstākā ēka pasaulē – debesskrāpis Burj Khalifa. Tomēr, ja vēlaties redzēt šo mūsdienu pasaules brīnumu, jums jārēķinās, ka ir lietas, kas Dubaijā ir aizliegts. Daži noteikumi var šķist dīvaini, taču, ja tos pārkāpsiet, varat saņemt brīdinājumu vai naudas sodu.
Ko nedrīkst ņemt līdzi uz Dubaiju
Papildu narkotikām, ieročiem un viltotai naudai sarakstā ir iekļauts arī: plēsīgie putni, ziloņkauls un no tā izgatavoti izstrādājumi, materiāli ar ainām, kas ietver saturu, kas domāts pieaugušajiem, vardarbību, faktiem, kas apvaino islāmu vai kritizē AAE varas iestādes, grāmatas, fotogrāfijas, gleznas, iespieddarbus, skulptūras, žurnālus, kas ir pretrunā ar islāma normām un aizskar musulmaņus, skaidras naudas kopijas, medicīniskie preparāti, kas satur psihotropās vielas bez atbilstošas atļaujas/receptes.
Tūristiem Dubaijā nav obligāti jāvalkā tradicionālais musulmaņu apģērbs, taču ieteicams ģērbties tā, lai lielākā daļa ķermeņa būtu nosegta.
Lūk, ko sievietēm ir aizliegts darīt AAE: nevajadzētu valkāt minisvārkus, caurspīdīgas kleitas vai drēbes ar dziļu kakla izgriezumu. Tāpat nevar valkāt apģērbu ar uzrakstiem, kas ir pret musulmaņiem vai provokatīvi.
AAE reliģiskie likumi sievietēm tūristēm nosaka pieticības noteikumus — pludmalē nedrīkst atrasties bez krūštura, bet peldkostīmu drīkst valkāt tikai akvaparkā vai pludmales zonā, kā arī viesnīcu baseinos.
AAE valdības oficiālajās platformās uzsvērts, ka jebkāda veida kailums sabiedriskās vietās ir stingri aizliegts.
Apmeklējot mošeju, sievietēm tiek lūgts ievērot musulmaņu tradīcijas un apsegt galvu, piemēram, ar lakatu.
Vai Dubaijā ir iespējams valkāt šortus?
AAE nav stingra šortu valkāšanas aizlieguma. Tomēr kopumā vietējie iedzīvotāji ir ļoti konservatīvi, valkājot tradicionālo apģērbu, kas nosedz lielāko daļu ķermeņa, tāpēc no tūristiem tiek sagaidīts, ka viņi ģērbsies pieticīgi.
Tūristu zonās var valkāt šortus un T-kreklus, bet, apmeklējot kultūras vietas, mošejas un valdības ēkas, labāk ir valkāt garās bikses.
Valsts valdība uzsvēra, ka tūristi – gan vīrieši, gan sievietes – var justies ērti brīvā apģērbā, kas nosedz kājas, rokas un plecus.