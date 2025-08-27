Cerēja uz paradīzi, bet nokļuva ellē: emigrante atgriežas mājās un atklāj, kas patiesībā notiek Dubaijā 0
32 gadus vecā Natālija Gudola, kura Dubaijā pavadīja vairāk nekā desmit gadus, ir atgriezusies Apvienotajā Karalistē. Sieviete pārcēlās uz Dubaiju 18 gadu vecumā, kad saņēma darba piedāvājumu kļūt par golfa treneri. Sākotnēji ideja par pārcelšanos uz šo grezno pilsētu, ko daudzi dēvē par paradīzi, šķita ideāla, taču realitāte izrādījās citāda — viņa jutās kā ellē, raksta britu izdevums “The Sun”.
“Es nekad nedomāju, ka gribēšu pamest Dubaiju — es strādāju vienā no labākajām golfa skolām pasaulē. Pilsēta bija satriecoši skaista, brīvdienās devos uz pludmali. Es lieliski pavadīju laiku, kad atpūtos,” stāsta britu sieviete.
Tomēr izdevumi ātri vien apēda visu peļņu. “Pēc tam paskatījos bankas kontā un nodomāju: “Ak, vai!” Tur nav līdzsvara starp darbu un dzīvi,” viņa piebilst.
“Pēc divpadsmit stundu garas darba dienas es atgriezos mājās pie sava dzīvesbiedra un tik tikko spēju uzturēt sarunu, jo biju ļoti nogurusi. Kādu vakaru es viņam atzinos, ka es tā vairs nevaru,” atceras sieviete.
Neskatoties uz to ka viņa saņēma 25 000–30 000 sterliņu mārciņu ( aptuveni 29 500–35 400 eiro) lielu algu gadā, dzīves dārdzība Dubaijā neļāva izbaudīt greznu dzīvesveidu:
Pēc tam, kad Natālija atgriezās Apvienotajā Karalistē, un deviņus mēnešus vēlāk viņai pievienojās arī viņas mīļotais Vils. Tagad pāris dzīvo savā mājā Dorsetas grāfistē.
Natālija ir pārliecināta, ka cilvēki ar pārāk lielām cerībām par dzīvi Dubaijā, var ļoti vilties.
Tagad viņa strādā par profesionālu golfa treneri un saka, ka atgriezīsies Dubaijā tikai kā tūriste.