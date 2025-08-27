#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Cerēja uz paradīzi, bet nokļuva ellē: emigrante atgriežas mājās un atklāj, kas patiesībā notiek Dubaijā

21:02, 27. augusts 2025
32 gadus vecā Natālija Gudola, kura Dubaijā pavadīja vairāk nekā desmit gadus, ir atgriezusies Apvienotajā Karalistē. Sieviete pārcēlās uz Dubaiju 18 gadu vecumā, kad saņēma darba piedāvājumu kļūt par golfa treneri. Sākotnēji ideja par pārcelšanos uz šo grezno pilsētu, ko daudzi dēvē par paradīzi, šķita ideāla, taču realitāte izrādījās citāda — viņa jutās kā ellē, raksta britu izdevums “The Sun”.

Gadiem nostrādājusi divpadsmit stundas dienā, sešas dienas nedēļā, sieviete saprata, ka vairs nespēj izturēt šādu dzīves ritmu.

“Es nekad nedomāju, ka gribēšu pamest Dubaiju — es strādāju vienā no labākajām golfa skolām pasaulē. Pilsēta bija satriecoši skaista, brīvdienās devos uz pludmali. Es lieliski pavadīju laiku, kad atpūtos,” stāsta britu sieviete.

Tomēr izdevumi ātri vien apēda visu peļņu. “Pēc tam paskatījos bankas kontā un nodomāju: “Ak, vai!” Tur  nav līdzsvara starp darbu un dzīvi,” viņa piebilst.

Bijusī emigrante stāstīja, ka saspringtais grafiks ietekmējis arī viņas personīgo dzīvi.

“Pēc divpadsmit stundu garas darba dienas es atgriezos mājās pie sava dzīvesbiedra un tik tikko spēju uzturēt sarunu, jo biju ļoti nogurusi. Kādu vakaru es viņam atzinos, ka es tā vairs nevaru,” atceras sieviete.

Neskatoties uz to ka viņa saņēma 25 000–30 000 sterliņu mārciņu ( aptuveni 29 500–35 400 eiro) lielu algu gadā, dzīves dārdzība Dubaijā neļāva izbaudīt greznu dzīvesveidu:

“Es vienkārši pelnīju naudu, lai izdzīvotu — pakalpojumu sfērā tevi ļoti izmanto. Es strādāju sešas dienas nedēļā.”

Pēc tam, kad  Natālija atgriezās Apvienotajā Karalistē, un deviņus mēnešus vēlāk viņai pievienojās arī viņas mīļotais Vils. Tagad pāris dzīvo savā mājā Dorsetas grāfistē.

Natālija ir pārliecināta, ka cilvēki ar pārāk lielām cerībām par dzīvi Dubaijā, var ļoti vilties.

Viņa saka: “Tā, protams, ir ļoti krāšņa vieta, un es saprotu, ka pārcelšanās uz turieni ir kļuvusi par modes lietu, tomēr katrai vietai ir savas ēnas puses.”

Tagad viņa strādā par profesionālu golfa treneri un saka, ka atgriezīsies Dubaijā tikai kā tūriste.

