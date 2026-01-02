Iegaumē, kā izskatās atslēgas un tālvadības pults! Drīz tās pazudīs no mūsu ikdienas 0
Vēl tikai nedaudz, un lietas, ko mēs uzskatām par pašsaprotamām, kļūs par retumu. Jaunas tehnoloģijas strauji maina ikdienu, un dažkārt apdraudētas nav tikai elektronikas ierīces, bet arī objekti, kas gadu desmitiem šķita neaizvietojami.
Katru reizi, kad tiek izlaists jauns viedtālrunis vai viedais skaļrunis, notiek viens un tas pats process: vecie risinājumi klusi tiek atmesti maliņā. Progress nejautā, vai esam tam gatavi – tas vienkārši piedāvā ērtāku iespēju.
Apvērsums jau ir sācies, bet mēs to ne vienmēr pamanām. Kameras aizstāj spoguļus, viedtālruņi pārņem tālvadības pulšu funkcijas, un ierastais dzelzs atslēgu piekariņš arvien biežāk paliek mājās. Izpētīsim, kuri priekšmeti tuvākajos gados varētu kļūt par “novecojušiem”.