Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Publicitātes foto.

Iegaumē, kā izskatās atslēgas un tālvadības pults! Drīz tās pazudīs no mūsu ikdienas 0

LA.LV
8:02, 2. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Vēl tikai nedaudz, un lietas, ko mēs uzskatām par pašsaprotamām, kļūs par retumu. Jaunas tehnoloģijas strauji maina ikdienu, un dažkārt apdraudētas nav tikai elektronikas ierīces, bet arī objekti, kas gadu desmitiem šķita neaizvietojami.

Kokteilis
Lielais 2026. gada horoskops visām zodiaka zīmēm – kas gaidāms attiecībās, finanšu jomā un kāda būs veselība?
Kokteilis
Viņi nav kā citi: šajos 3 datumos dzimušo dvēseles pieder citam laikmetam
Nāvējošā slimība, ar kuru var inficēties pat no pašmāju āboliem. Ārste atklāj interesantas detaļas par leptospirozi 1
Lasīt citas ziņas

Katru reizi, kad tiek izlaists jauns viedtālrunis vai viedais skaļrunis, notiek viens un tas pats process: vecie risinājumi klusi tiek atmesti maliņā. Progress nejautā, vai esam tam gatavi – tas vienkārši piedāvā ērtāku iespēju.

Apvērsums jau ir sācies, bet mēs to ne vienmēr pamanām. Kameras aizstāj spoguļus, viedtālruņi pārņem tālvadības pulšu funkcijas, un ierastais dzelzs atslēgu piekariņš arvien biežāk paliek mājās. Izpētīsim, kuri priekšmeti tuvākajos gados varētu kļūt par “novecojušiem”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tā vairs nav zinātniskā fantastika: 32 šausminoši scenāriji, kā mākslīgais intelekts var vērsties pret cilvēci
Atkal izlādējies? Vienkāršs veids, kā būtiski pagarināt tālruņa akumulatora darbības laiku
Vairs nav droši: jauna tehnoloģija ļauj attālināti noklausīties tālruņa sarunas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.