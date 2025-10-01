Viktors Orbāns un Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/BERTRAND GUAY and Anton Vaganov / POOL / AFP

“Rieksta lielumā!” Ungārijas premjerministrs publiski izsmej Krieviju 0

19:33, 1. oktobris 2025
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kuru bieži dēvē par Kremļa galveno sabiedroto Eiropas Savienībā, pēkšņi publiski izjokoja Krieviju.

Intervijā raidījumam “Harcosok Órája” viņš sacīja, ka Krievijas ekonomija ir pārāk maza, lai radītu nopietnu draudu Eiropai, vēsta ārzemju prese.

“Es nesaprotu Rietumeiropas uzvedību. Viņi uzvedas tā, it kā būtu apdraudēti. Bet Krievijā dzīvo 131–140 miljoni iedzīvotāju, savukārt Eiropas Savienībā vairāk nekā 400 miljoni. Krievijas IKP ir rieksta lielumā, mēs esam milzīgi, tāpēc ekonomiju salīdzināt nav jēgas,” sacīja Orbāns.

Putins ir ļoti lepns par Krievijas ekonomikas stabilitāti un attīstību kara un sankciju apstākļos, tāpēc šāds paziņojums viņam būs īpaši sāpīgs. Kremļa kontrolētie mediji, kuri parasti labprāt citē Orbānu, šoreiz nesteidzas izplatīt Ungārijas premjerministra vārdus.

Krievijas ekonomika nominālajā IKP gandrīz nepārsniedz 1,9 triljonus dolāru –

tas ir aptuveni 10% no Eiropas Savienības ekonomikas un tikai 7% no Amerikas Savienoto Valstu ekonomikas.

Lai būtu skaidrāk: Krievijas ekonomika ir mazāka nekā atsevišķu ASV štatu ekonomika – Kalifornija ir 2,5 reizes bagātāka nekā visa Krievija, bet Teksasa un Ņujorka to apsteidz vismaz par ceturtdaļu.

Pēc Orbāna teiktā, Krievijas aizsardzības izdevumi ir tikai neliela daļa no tā, ko tērē 27 ES valstis.

“Mēs esam spēcīgāki visos aspektos. Es nekad neesmu sapratis: ja mēs esam spēcīgāki, kāpēc runājam kā vāji?” uzsvēra Ungārijas premjerministrs.

Viņš piebilda, ka Krievija ir “vāja militāri, vāja ekonomiski un skaitliski”, kas nozīmē, ka tā patiesi nevar draudēt Rietumiem.

Turklāt Orbāns paziņoja, ka Ungārija iznīcinās Krievijas dronus, ja tie pārkāps tās gaisa telpu: “Mēs no tā nebaidāmies. Protams, mēs to darīsim.”
Orbāns tiek uzskatīts par ES visprokrieviskāko līderi: viņš atteicās sniegt militāru palīdzību Ukrainai un sabotēja sankcijas pret Maskavu. Tomēr pat viņš tagad atzīst: Putina “piedzīvojums” neizdodas, un Krievijas ekonomika pēc četru gadu kara sabrūk.

