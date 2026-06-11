Eiropas līderi un Donalds Tramps miera sarunās par Ukrainu. Ilustratīvs attēls.
Eiropas līderi un Donalds Tramps miera sarunās par Ukrainu. Ilustratīvs attēls.
Foto. Scanpix/AP Photo/Alex Brandon

Eiropa vēlas sākt sarunas ar Krieviju jau nākammēnes: viena sabiedrotā reakcija būs izšķiroša 0

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LA.LV
13:40, 11. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Lielbritānija, Francija un Vācija saskata unikālu iespēju pārņemt iniciatīvu un vēlas jau nākamajā mēnesī iniciēt sarunas starp Eiropu, ASV, Ukrainu un Krieviju, raksta Bloomberg, atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Lai plāns izdotos, Eiropa mērķē uz nopietnu sabiedroto.

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Tiek norādīts, ka šīs valstis vēlas piespiest Krievijas Federāciju pārtraukt karu pašreizējā frontes līnijā, kā arī sniegt Ukrainai uzticamas drošības garantijas, tostarp daudznacionālu spēku izvietošanu.

Izdevums atgādina, ka iepriekš Putins noraidīja ideju par kara apturēšanu uz frontes līnijas, un, pēc vairāku Eiropas amatpersonu domām, Kremļa nostāja tuvākajā laikā diez vai mainīsies.

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Tomēr, ņemot vērā faktu, ka Ukraina pārņem iniciatīvu, bet Krievijas Federācijas zaudējumi gan frontē, gan ekonomikā pieaug, E3 valstis saskata tajā iespēju izcīnīt Eiropai nozīmīgāku lomu sarunu procesā.

Viņi jo īpaši vēlas, lai Tramps atbalstītu viņu priekšlikumus un pastiprinātu spiedienu uz Krieviju, lai piespiestu to sēsties pie sarunu galda.

Tiek atzīmēts, ka šo valstu plānos ir sarīkot šādas sarunas ar Eiropas, ASV, Krievijas Federācijas un Ukrainas dalību jau nākamajā mēnesī. Tajā pašā laikā Lielbritānija un ES jau strādā pie jaunas sankciju paketes, kuru paredzēts ieviest tuvāko nedēļu laikā.

Žurnālisti vienlaikus atgādina, ka pagājušajā nedēļā Putins kritizēja Eiropas līderu kā starpnieku lomu, paziņojot, ka viņi nostājas Ukrainas pusē. Viņš arī noraidīja ideju par klātienes tikšanos ar Zelenski. Putins turpina likt uzsvaru uz vienošanām, kuras viņš ar Trampu panāca klātienes tikšanās laikā pagājušajā gadā Aļaskā.

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