Foto: Evija Trifanova/LETA
Foto: Evija Trifanova/LETA
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe piedalās preses konferencē, kurā informē par VID izmeklēšanas un operatīvās darbības funkciju pārņemšanu.

Baiba Šmite-Roķe: Ar nepārdomāti pieņemtiem lēmumiem par e-cigaretēm ir veicināta kontrabanda 0

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LETA
13:01, 11. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Ar politiskiem lēmumiem, nepārdomāti pieņemot uz e-cigaretēm un aromatizētajiem šķidrumiem piemērotus aizliegumus, ir veicināta kontrabanda, ceturtdien kontrabandas problemātikas forumā sacīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe.

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Viņa skaidroja, ka legālajā tirgū šo produktu aprite tika kontrolēta, turklāt ikgadēja akcīzes nodokļa paaugstināšana būtu pakāpeniski cēlusi šo produktu cenu, tādējādi mazinot to patēriņu.

Savukārt strauji piemērotie aizliegumi radījuši virkni citu problēmu – ne tikai neiekasētus nodokļus, bet arī apdraudējumus sabiedrības un īpaši jauniešu veselībai, jo kontrabandas ceļā valstī ienāk “ārprātīgi produkti”, teica Šmite-Roķe.

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Viņa atzīmēja, ka e-cigaretes un aromatizētie šķīdumi ir legālas preces citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, bet muita nekontrolē legālo preču apriti starp ES valstīm. Patlaban šo produktu kontrole ir nodota Veselības inspekcijas un Valsts policijas pārziņā, taču papildu resursi kontrolei nav piešķirti.

“Politiskie lēmumi tika pieņemti virsrakstu dēļ, līdz ar to uzkāpām uz milzu grābekļa,” teica Šmite-Roķe.

Viņa skaidroja, ka agrāk kontrabandā dominēja klasiskās cigaretes, un tās lietoja pārsvarā marginālas sociālās grupas. Tagad e-cigarešu un aromatizēto šķidrumu kontrabandu lieto plaša sabiedrības daļa un īpaši jaunieši.

Tāpat Šmite-Roķe vērsa uzmanību, ka legāliem produktiem ir kvalitātes kontrole, taču nelegālajiem produktiem tās nav, līdz ar to ir apdraudēta lietotāju veselība un pat dzīvība, jo nelegālajos produktos ir paaugstināts toksisko vielu risks.

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