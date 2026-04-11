FOTO: Zane Bitere/LETA

“Jūs pamperus lietojat vai ar paketēm pietiek?” Vīrieši soctīklos saplūcas par braukšanu apļveida krustojumos 0

22:17, 11. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Ir pāris lietas, par kurām latvieši varētu strīdēties mūžīgi – viena no tām ir ceļu satiksmes noteikumi.

Jānis sociālo mediju platformā “Threads” uzdod jautājumu, kas vairāk mērķēts vīriešu auditorijai: “Vīrieši, kas aplī brauc pa malējo joslu, jautājums jums: jūs pamperus lietojat vai iztiekat ar paketēm ikdienā? Jo tur jābūt baigai čurai, lai visu apli brauktu pa malu un vēl pīpinātu tiem, kas no vidējās joslas pārkārtojas. Jūs esat deklarēti pirmajā joslā, ka tā uzvedaties?”

Kristians apstiprina, ka daudzi autovadītāji tā dara: “Biķernieku ielas aplis pie “Rimi”. Ej… tu… nost. Katru dienu braucu cauri tam aplim – visi kā viens ripinās pa ārējo joslu neatkarīgi no vajadzīgās izejas un naturāli di*š virsū, ja tu no iekšējās gribi izbraukt ārā. Par šo vajadzētu pat sižetu uztaisīt.”

Andis norāda, ka problēmu varētu atrisināt pavisam vienkārši: pirms izbraukšanas no apļa jāuzliek guļošais policists.

Arī Artūrs šo ir novērojis: “Jā, šo arī esmu novērojis, braucot pa Dreiliņu apli. Bieži vien viens pats braucu pa trešo joslu, bet nu reti ir bijušas problēmas ar izbraukšanu. Visiem patīk stumdīties pa pirmo, es brīvi pa trešo laižu.”

Armandam ir sava ideja: “Vienkārši jāliek sods kā Igaunijā – ja brauc pa pirmo joslu, sods kā par iebraukšanu zem ķieģeļa. 2-4 reizes samaksās sodu un beigs tā braukt vai iemācīsies, kā jābrauc pēc noteikumiem.

Kaut ar piekabi – kā brauc no 2. joslas, tā uzreiz taisnā līnijā uz 2. vai 3. joslu. Kur problēma? Nav pat jāskatās un jāapstājas. JĀBRAUC.”

Lauris savukārt uzskata, ka problēma slēpjas citur: “Ja daudzi nebūtu nogriezuši ceļu izbrauktuvē, nelaižot mani ārā tā, ka man jāstāv apļa vidū, tad brauktu pa vidējo joslu. Bet, tā kā daudzi nemāk izmantot apli, drošāk ir braukt pa ārējo. Ja pārējie ir kretīni, tad es arī tāds būšu.”

Kā braukt apļveida krustojumā Latvijā?

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (MK noteikumi Nr.279) transportlīdzekļu vadītājiem, iebraucot apļveida krustojumā, jāievēro ceļa zīmes un horizontālie apzīmējumi.

Ja pirms apļa uzstādīta ceļa zīme “Dodiet ceļu” vai “Apļveida kustība”, priekšroka ir transportlīdzekļiem, kas jau pārvietojas pa apli.
Noteikumi arī paredz, ka transportlīdzekļa vadītājam jāizvēlas josla atbilstoši tālākajam braukšanas virzienam un pārkārtojoties jāpalaiž transportlīdzekļi, kas jau atrodas attiecīgajā joslā.

Savukārt CSDD norādīts, ka izbraukšanai no apļveida krustojuma parasti tiek izmantota ārējā josla, un autovadītājam pirms izbraukšanas laikus jāieslēdz pagrieziena rādītājs un jāpārliecinās par manevra drošību.

Kas sakāms citiem autovadītājiem?

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

LA.LV Aptauja

Kā jūs parasti braucat apļveida krustojumā?

  • Braucu pa ārējo joslu visu apli
  • Izmantoju iekšējo joslu un pārkārtojos pirms izbraukšanas
  • Atkarīgs no konkrētā apļa un satiksmes
  • Godīgi sakot - arī man dažreiz nav līdz galam skaidrs
