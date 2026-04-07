Rīgā no šodienas stājas spēkā jauni apstāšanās aizliegumi un satiksmes ierobežojumi 0

LETA/LA.LV
7:51, 7. aprīlis 2026
Lai uzlabotu Rīgas ielu uzturēšanas darbu kvalitāti ne tikai ziemas sezonā, bet arī pārējos gadalaikos, no šodienas tiks ieviesti apstāšanās aizliegumi vairākās Rīgas ielās, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldē. Tikmēr =Zemitāna tilta pārbūves laikā ierobežos satiksmi vairākās pieguļošajās ielās.

No šodienas ar auto nedrīkstēs apstāties Imantā, Kleistu ielas posmā no Anniņmuižas bulvāra līdz Kurzemes prospektam. Savukārt no 8. aprīļa šāds aizliegums tiks noteikts Ķengaragā, Lokomotīves ielas posmā no Bultu ielas līdz Višķu ielai.

Turpinoties Jorģa Zemitāna tilta pārbūves darbiem vairākās tuvējās ielās tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.

No šodienas līdz 13. aprīlim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Ieriķu ielas posmā no Braslas ielas līdz ēkai Ieriķu ielā 2A.

No 10. aprīļa līdz 14. aprīlim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Sapieru ielā pirms krustojuma ar Aleksandra Čaka ielu, kā arī Aleksandra Čaka ielas posmā no ēkas Aleksandra Čaka ielā 158.

Savukārt no 14. aprīļa līdz 21. aprīlim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Ieriķu ielā gar tirdzniecības centru “Domina Shopping”.

Par darbu veikšanu atbildīgajiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajos ielas posmos, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā un sabiedriskā transporta satiksmi.

Kā ziņots, Zemitāna tilta pārbūves darbi sākās 2024. gada novembrī.

Kopumā tilta pārbūve izmaksās līdz 24,2 miljoniem eiro. No tiem pašvaldības līdzfinansējums plānots 3,6 miljoni eiro. Rīgas dome arī nolēma aizņemties 20,5 miljonus eiro tilta pārbūvei.

Tilts varētu tikt atjaunots līdz 2026. gada rudenim. Pēc tilta pārbūves tiks būtiski uzlabota vides pieejamība gājējiem, velosipēdistiem un personām ar kustību traucējumiem.

