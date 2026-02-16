Foto: Edijs Pālens/LETA/LOK
Foto: Edijs Pālens/LETA/LOK
Latvijas bobsleja divnieka pilots Jēkabs Kalenda un stūmējs Matīss Miknis treniņā bobsleja, kamaniņu un skeletona trasē Kortīnā 2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.

Jutīsim līdzi mūsējiem! Olimpisko spēļu pēdējās nedēļas sākumā Latvijas sportisti startē šorttrekā un bobslejā 0

LETA
7:31, 16. februāris 2026
Ziņas Sports

Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu pēdējās nedēļas pirmajā dienā šodien Latvijas sportisti startēs šorttrekā un bobslejā.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām? 10
Šodien ir īpaša diena, kurā jāizmet 27 lietas: šī tradīcija sola veiksmi un jaunu sākumu
Lasīt citas ziņas

Plkst. 11 Kortīnā d’Ampeco pirmo braucienu aizvadīs bobsleja divnieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu un stūmēju Matīsu Mikni. Otrais brauciens sāksies plkst. 13, bet pārējie divi notiks otrdien.

Kalenda ir vienīgais Latvijas pilots olimpisko spēļu sacensībās, jo treniņā piedzīvotā kritiena dēļ Olimpiādē nevar startēt Renārs Grantiņš.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kas tāds nebija noticis gandrīz 3 gadus! Ukrainas armija paveic teju neiespējamo
Kokteilis
“Ieva Adamss, mums nav pa ceļam!” Brante izsakās par atmaskoto informāciju, kas nu publicēta
“Es joprojām nespēju aptvert!” Laura Dukure publicē sirdi plosošas pārdomas

Plkst. 12 Milānā priekšsacīkstes 500 metru distancē šorttrekā sāks Reinis Bērziņš, kurš šajā distancē aizvietos 1500 metros bronzu izcīnījušo Robertu Krūzbergu. Medaļu Krūzbergs izcīnīja, spītējot ceļgala traumai.

Priekšsacīkstes pārvarēs katra slidojuma pirmo divu vietu ieguvēji un četri ātrākie trešo pozīciju guvušie sportisti. Sacensības ar ceturtdaļfināliem, pusfināliem un fināliem turpināsies trešdien.

Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.

Latvijai šajās olimpiskajās spēlēs ir divas godalgas, sudrabu kamaniņu sportā izcīnīja Elīna Ieva Bota un bronzu šorttrekā – Roberts Krūzbergs.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Olimpiskajā ciematā rekordātri izķerti 10 000 prezervatīvu. Kaspars Daugaviņš nojauš, kur tie palikuši…
Lieliskas ziņas! Roberts Krūzbergs, neskatoties uz traumu, Latvijai olimpiskajās spēlēs izcīna vēl vienu medaļu
Volfa olimpisko spēļu iedzīšanas sacensībās ieņem 11. vietu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.