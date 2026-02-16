Jutīsim līdzi mūsējiem! Olimpisko spēļu pēdējās nedēļas sākumā Latvijas sportisti startē šorttrekā un bobslejā 0
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu pēdējās nedēļas pirmajā dienā šodien Latvijas sportisti startēs šorttrekā un bobslejā.
Plkst. 11 Kortīnā d’Ampeco pirmo braucienu aizvadīs bobsleja divnieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu un stūmēju Matīsu Mikni. Otrais brauciens sāksies plkst. 13, bet pārējie divi notiks otrdien.
Kalenda ir vienīgais Latvijas pilots olimpisko spēļu sacensībās, jo treniņā piedzīvotā kritiena dēļ Olimpiādē nevar startēt Renārs Grantiņš.
Plkst. 12 Milānā priekšsacīkstes 500 metru distancē šorttrekā sāks Reinis Bērziņš, kurš šajā distancē aizvietos 1500 metros bronzu izcīnījušo Robertu Krūzbergu. Medaļu Krūzbergs izcīnīja, spītējot ceļgala traumai.
Priekšsacīkstes pārvarēs katra slidojuma pirmo divu vietu ieguvēji un četri ātrākie trešo pozīciju guvušie sportisti. Sacensības ar ceturtdaļfināliem, pusfināliem un fināliem turpināsies trešdien.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Latvijai šajās olimpiskajās spēlēs ir divas godalgas, sudrabu kamaniņu sportā izcīnīja Elīna Ieva Bota un bronzu šorttrekā – Roberts Krūzbergs.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.