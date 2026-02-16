Vietām – galvenokārt pilsētās – gaidāma slikta gaisa kvalitāte: laika prognoze pirmdienai 0
Pirmdiena Latgalē būs pārsvarā saulaina, citviet valstī gaidāms mākoņains laiks, kas vietām skaidrosies, prognozē sinoptiķi.
Dažviet neliels sniegs. Saglabāsies lēns vējš un bezvējš, tādēļ vietām – galvenokārt pilsētās – gaidāma slikta gaisa kvalitāte.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -3..-10 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, arī vēja tikpat kā nebūs – iespējams augsts gaisa piesārņojums. Gaiss iesils līdz -6 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1013-1015 hektopaskāli jūras līmenī.