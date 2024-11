Foto. pexels.com/cottonbro studio

Kā atbildēt uz netaktiskiem jautājumiem? 6 ģeniālas etiķetes eksperta atbildes







Pastāv netaktisku jautājumu kategorija, ko labāk neuzdot, jo tie liek atbildētājam justies ārkārtīgi neērti. Kā izdevumam Parade izklāstījusi etiķetes eksperte Dženifera Portere, uzmācīgus jautājumus bieži var uzdot no zila gaisa, bez konteksta vai fona, tāpēc ir grūti uzreiz orientēties un reaģēt ar adekvātu atbildi.

Tad, kad kāds uzdod uzmācīgu jautājumu, ir jāizvairās no konflikta, lai gan tas var būt grūti. Lielākā daļa cilvēku, kas uzdod šādus jautājumus, to visbiežāk dara no labas sirds, bet nepareizā laikā, tāpēc vislabāk ir neatbildēt rupji, piemēram: “Tā nav tava darīšana!” Pieklājība vienmēr ir lieliska atbilde arī uz uzmācīgiem jautājumiem.

Pirms atbildes uz šāda veida jautājumu viņa iesaka dziļi ieelpot, nomierināties un pēc tam pārliecinoši atbildēt, izmantojot kādu no tālāk norādītajām, noderīgajām frāzēm.