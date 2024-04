Ilustratīvs attēls Foto: SHUTTERSTOCK

Kā ātri nomierināties: astoņi vienkārši vingrinājumi Ieteikt 24







Kā ātri atgūt līdzsvaru stresa apstākļos, ja nevari tikt galā ar emocijām vai esi pārāk satraukts? Rakstniece un grāmatu par depresiju autore Terēze Borčarda dalās ar saviem iecienītākajiem vingrinājumiem.

Reklāma Reklāma

“Es vienmēr esmu bijusi ļoti jūtīgs cilvēks. Es viegli satraucos un tad ilgi nevaru nomierināties. Jau daudzus gadus es meklēju, izmēģināju, kombinēju relaksācijas paņēmienus. Tagad esmu izvēlējusies vingrinājumus, kas apvieno vairākas iezīmes – vienkāršību, efektivitāti, ātru iedarbību. Tos var izpildīt mājās, darbā, pastaigājoties ar bērniem.

1. Pamasē rokas

Cilvēki, kas piedzīvo stresu, bieži vien berzē rokas, savelk dūres, izpleš pirkstus. Mūsu ķermenis pats saka priekšā metodes, kā to ietekmēt.

Pamasē delnas ar vieglām spiedošām kustībām muskuļu rajonā – tā tu atbrīvosi spriedzi un pārslēgsi uzmanību uz ķermeņa sajūtām.

Vingrinājuma pluss – to var izmantot jebkurā laikā: sēžot pie galda, sapulcē vai mājās.

2. Aizver acis

Aizverot acis vismaz uz brīdi, mēs dodam smadzenēm atelpu. Cilvēkiem, kuriem ir paaugstināta jutība, tas īpaši nepieciešams. Speciālisti uzskata, ka veselīgai dzīvei viņiem deviņas stundas būtu jāpavada gultā ar aizvērtām acīm. Gulēt visu laiku nav obligāti. Vienkārši apgulties un atslābināties.

3. Dziļi elpo

Vienkāršs vingrinājums, kas palīdz tikt galā ar satraukumu. Ieelpot, saskaitīt līdz pieci un izelpot. Izelpošanai vajadzētu būt skaļai, kā atvieglojuma nopūtai. Jūs tiešām sajutīsieties labāk.

4. Apskauj sevi

Desmit sekunžu apskāviens var samazināt sirds slimību risku, uzvarēt stresu, mazināt nogurumu un stiprināt imūnsistēmu.

Ja tuvumā nav neviena, kas varētu apskaut? Apskauj sevi pats.

Vienkārši apķer sevi ar rokām un saspied. Vingrinājuma mērķis ir atjaunot dabisko ķermeņa sajušanu. Atgādinot ķermenim par tā robežām, svaru un vietu telpā, tu dod savam vestibulārajam aparātam signālu: viss ir kārtībā, var atslābināties.

5. Mēģini izkustināt sienu

Atspiedies ar rokām pret sienu un spied pret to ar visu ķermeni piecas līdz desmit sekundes. Šis vingrinājums palīdz mazināt pārmērīgu spriedzi un, tāpat kā iepriekšējais, atjauno ķermeņa sajūtu. Kad tu pārnes ķermeņa svaru uz cietu, nekustīgu virsmu un jūti gravitācijas spēku, tava nervu sistēma atgūst kontroli pār ķermeni. Zemapziņas līmenī šī stabilitātes izjūta ietekmē arī psiholoģisko stāvokli.

Reklāma Reklāma

6. Ieņem “Supermena pozu”

Nogulies uz vēdera, izstiep rokas sev priekšā un paliec tādā stāvoklī. Tāpat izstiep kājas. Paliec šajā pozā desmit sekundes. Tas ir lielisks vingrinājums, ja jūti nemieru, trauksmi vai vienkārši esi ļoti satraucies.

7. Sapurinies

Runā, ka stress ir ķermeņa satricinājums.

Burtiska sapurināšanās, sakratīšanās ir lielisks veids, kā tikt galā ar spriedzi.

To izmanto pat dzīvnieki. Piemēram, antilopes „nokrata” bailes pēc izglābšanās no plēsoņas. Tu arī vari to izmēģināt. Sapurini rokas, kājas, visu ķermeni kādas piecas līdz desmit minūtes. Tu sajutīsi atvieglojumu.

8. Piepūt iedomātu ziepju burbuli

Izdari piecu sekunžu ieelpu un piecu sekunžu izelpu. Iedomājies, ka tev rokā ir ziepju burbuļu pūšamais. Tev jāpūš iedomātajā aplītī. Bet uzmanīgi – tā, lai „burbulis” nesaplīstu pirms laika. Saliec lūpas caurulītē un vienmērīgi, bet spēcīgi izelpo piecas sekundes. Šis vingrinājums palīdz atjaunot elpošanas ritmu un nervu tonusu.”